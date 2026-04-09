Мобильная связь: МегаФон в Алтайском крае - покрытие 4G обеспечено еще в трёх сёлах

MForum.ru

09.04.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске телеком-оборудования в сёлах Крутиха, Смазнево и Леньки.

Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах 4G. По данным оператора, скорость мобильного интернета в Крутихе достигает 30 Мбит/с, в Смазнево - 25 Мбит/с, в Леньках - 30 Мбит/с.

Сёла расположены у железной дороги и автомагистралей. Через них проходит интенсивный транспортный поток, включающий и пассажирское, и грузовое сообщение. Численность населения трёх сёл - около 7 тысяч человек.

«Чтобы быстрее и эффективнее обеспечивать отдалённые поселения связью, мобильные операторы работают в партнёрстве. За счёт такого сотрудничества мы обеспечили доступ к цифровой среде ещё для трёх сёл с общей численностью населения около 7 тысяч человек. В результате, скорость мобильного интернета в Крутихе достигает 30 Мбит/с, в Смазнево – 25 Мбит/с, а в селе Леньки – 30 Мбит/с», - отметила директор МегаФона в Алтайском крае и республике Алтай Мария Занько.

--

теги: мобильная связь развитие сетей Алтайский край МегаФон

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

Все статьи >>

Новости

09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов

09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series

03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: