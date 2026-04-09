Мобильная связь: МегаФон в Алтайском крае - покрытие 4G обеспечено еще в трёх сёлах

09.04.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске телеком-оборудования в сёлах Крутиха, Смазнево и Леньки.

Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах 4G. По данным оператора, скорость мобильного интернета в Крутихе достигает 30 Мбит/с, в Смазнево - 25 Мбит/с, в Леньках - 30 Мбит/с.

Сёла расположены у железной дороги и автомагистралей. Через них проходит интенсивный транспортный поток, включающий и пассажирское, и грузовое сообщение. Численность населения трёх сёл - около 7 тысяч человек.

«Чтобы быстрее и эффективнее обеспечивать отдалённые поселения связью, мобильные операторы работают в партнёрстве», - отметила директор МегаФона в Алтайском крае и республике Алтай Мария Занько.

