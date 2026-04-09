Мобильная связь: МегаФон в Алтайском крае - покрытие 4G обеспечено еще в трёх сёлах

MForum.ru
09.04.2026,
МегаФон сообщает о запуске телеком-оборудования в сёлах Крутиха, Смазнево и Леньки.
Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах 4G. По данным оператора, скорость мобильного интернета в Крутихе достигает 30 Мбит/с, в Смазнево - 25 Мбит/с, в Леньках - 30 Мбит/с.
Сёла расположены у железной дороги и автомагистралей. Через них проходит интенсивный транспортный поток, включающий и пассажирское, и грузовое сообщение. Численность населения трёх сёл - около 7 тысяч человек.
«Чтобы быстрее и эффективнее обеспечивать отдалённые поселения связью, мобильные операторы работают в партнёрстве. За счёт такого сотрудничества мы обеспечили доступ к цифровой среде ещё для трёх сёл с общей численностью населения около 7 тысяч человек. В результате, скорость мобильного интернета в Крутихе достигает 30 Мбит/с, в Смазнево – 25 Мбит/с, а в селе Леньки – 30 Мбит/с», - отметила директор МегаФона в Алтайском крае и республике Алтай Мария Занько.
