Развитие сетей: МегаФон в Алтайском крае - оператор модернизировал более 90 БС

Инженеры МегаФона модернизировали около 90 базовых станций, что позволило расширить зону покрытия 4G и повысить пропускную способность сети.

Барнаул – один из самых крупных городов Сибири. По количеству проживающих он занимает пятое место в макрорегионе, насчитывая около 690 тысяч жителей. Каждый месяц абоненты МегаФона суммарно используют объём интернет-трафика равный более 593 ТБ.

Жилые кварталы, вокзалы и рекреационные зоны. Для увеличения общей пропускной способности сети и скорости мобильного интернета, связисты переиспользовали частоты диапазона, который ранее выдавался для слоя 3G, в слое LTE. В итоге средняя скорость передачи данных в Барнауле по данным компании сейчас составляет 35 Мбит/с, несмотря на рост потребления трафика. Поддерживается и технология VoLTE.

«Конечный результат наших работ — это максимальный комфорт пользователя в повседневной цифровой среде. Постепенно объёмы генерируемого интернет-трафика растут в городах и сёлах региона. Барнаул не является исключением, ведь это динамично развивающийся региональный центр края. В 2025 году его жители израсходовали на 6% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, и специалисты учли это в своей работе», — отметила директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

