Мобильная связь: МегаФон в Алтайском крае - обновлено телеком-оборудование в селах Санниково и Берёзовка

29.01.2026,
Оператор модернизировал базовую станцию, расположенную рядом с производством халвы, расположенным в селе Санниково. В радиус действия оборудования вошёл не только весь населённый пункт, но и обширные участки важных автомобильных дорог – Чуйского и Новосибирского трактов. Связисты задействовали дополнительные высокочастотные диапазоны в LTE, провели рефарминг частот 3G в 4G, а также установили платы для увеличения ёмкости сети. Все это позволит ещё большему количеству абонентов одновременно выходить в интернет. Согласно замерам специалистов, сообщает компания, максимальная скорость передачи данных здесь составляет до 60 Мбит/с.
В Березовке инженеры провели аналогичные работы. Скорость мобильного интернета в зоне покрытия обновлённой базовой станции достигает, по данным МегаФон, 80 Мбит/с.
«В Санниково и Березовке проживает более 8 тысяч человек — это крупные населённые пункты, входящие в Барнаульскую городскую агломерацию. Для территории характерна высокая плотность населения и интенсивное автомобильное движение. Наша сеть покрывает эти районы достаточно хорошо, однако нагрузка на инфраструктуру постоянно растёт и оборудование требует обновления. Именно поэтому компания никогда не останавливает работу по совершенствованию сети. Так, в 2025 году мы модернизировали свыше 90 базовых станций в Барнауле и более 5 — в соседнем Новоалтайске», – отметила директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.
Интересные факты об этих местах:
Родиной халвы считается Иран, а родиной халвы воздушной – Алтайский край. Вспенивать ингредиенты лакомства придумали местные технологи. Регион собирает около 90% семян подсолнечника от общего объёма в Сибири и производит не только растительное масло, но и восточный десерт. Здесь действует более 300 кондитерских фабрик. Есть производство халвы и в Санниково. А в Березовке действует молокозавод.
