Мобильная связь: МегаФон в Тверской области улучшил качество связи на Верхней Волге

MForum.ru
10.04.2026,
МегаФон сообщает о строительстве новой инфраструктуры связи в зоне судоходства в Кимрах и выше по течению до Белого городка. Оборудование размещено по обеим берегам. По данным оператора, зона покрытия 4G увеличилась, средняя скорость мобильного интернета достигла 45 Мбит/с.
Летом трафик в этих локациях возрастает более чем на 70%, достигая пика в июле-августе. Новые базовые станции охватывают жилые микрорайоны в Кимрах у набережной имени Фадеева, а также песчаные пляжи у деревни Кадниково.
«С каждым годом нагрузка на объекты связи вблизи прибрежных городов и туристических маршрутов растёт. Чтобы избежать дефицита ёмкости, мы строим инфраструктуру - размещаем дополнительные базовые станции в зонах отдыха с повышенной концентрацией отдыхающих», - пояснила директор МегаФона в Тверской области Станислава Лосев.
По данным правительства Тверской области, в 2025 году туристический поток в регион с мая по август составил более 1,5 миллиона человек. Наиболее популярны города на воде: Осташков, Пено, Калязин, Кашин, Торопец, Весьегонск, Конаково, Завидово и Кимры.\\
