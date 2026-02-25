Мобильная связь: МегаФон в Тверской области - модернизация сети проведена в Нелидово и еще в 4-х населенных пунктах района

25.02.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает об улучшении качества связи в сельской местности Тверской области. По данным оператора, технические специалисты установили новые телеком-объекты и провели модернизацию оборудования в Нелидово и в четырёх населённых пунктах района: Монино, Земцы, Шейкино и Южном. Благодаря проведенным работам скорость передачи данных в сети МегаФона выросла на 20%, кроме того, выросла и площадь покрытия.

Кроме того, была увеличена емкость сети в райцентре, что позволило снизить нагрузку на оборудование в часы пик. Улучшение качества услуг, по мнению оператора, могут заметить жители деревней и поселков, расположенных вдоль участков трассы Белый-Нелидово.

«При составлении плана по строительству новых базовых станций мы ориентируемся в первую очередь на реальные потребности наших клиентов. Во всех поселениях за прошлый год увеличились и количество абонентов, и интернет-трафик, и объём звонков. Поэтому было решено построить новые телеком объекты, используя несколько частотных диапазонов LTE», - отметил Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

Всего за 2025 год инженеры оператора построили и модернизировали более 140 объектов связи в городах и районах области.

теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Тверская область

