Мобильная связь: Билайн в республике Марий Эл – покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями

10.04.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о запуске новых базовых станций в городах и сельских районах республики. Оборудование установлено в восточной части микрорайона Тарханово в Йошкар-Оле, в Волжске (СНТ «Дачник»), в Козьмодемьянске, в поселках Красногорский и Морки, а также в деревне Сукма и селе Усола.

В деревне Сукма (Мари-Турекский район) и селе Усола (Горномарийский район) связь 4G от Билайна появилась впервые в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства.

«Команда филиала активно расширяет покрытие в республике, чтобы обеспечить уверенным 4G каждого жителя», – комментирует директор Йошкар-Олинского отделения Билайна Александр Хухарев.\\

Публикации по теме:

03.12. Билайн в Марий Эл - модернизация сети прошла более, чем в 20 городах и населенных пунктах

19.09. Билайн в Марий Эл - летом 2025 года покрытие сети расширено в 9 районах республики

27.02. МегаФон в Марий Эл - дополнительное оборудование развернуто в жилых кварталах Йошкар-Олы

19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

23.09. МегаФон в Марий Эл - 4G-интернет появился еще в 22 населенных пунктах

18.09. МегаФон в Мордовии - сеть 4G включена в Подлесной Тавле

27.11. В МТС отмечают заметный рост использования VoLTE в 2023 году

20.09. МегаФон о развитии в Марий Эл - расширено покрытие в Йошкар-Олы

17.01. МегаФон ускорил интернет LTE в аэропорту Йошкар-Олы

17.03. Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе

12.03.  Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40

07.04.  Tele2 запустила сеть LTE в Омской области

02.06. МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала

22.12.  МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing

26.09. . Подборка новостей за 26 сентября 2014 года

18.08.  . Подборка новостей 18 августа 2014 года

26.07.  У МегаФона в Поволжье более 12 тысяч базовых станций 2G/3G

04.12.  Мордовия республика

15.08.  «Корбина Телеком» продвигается в Поволжье

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

10.04. МТС в Забайкальском крае расширил сеть LTE в трёх округах

10.04. Ростелеком примеривается к стройке дата-центра мощностью 100 МВт

10.04. Amazon рассматривает возможности продажи собственных ИИ-чипов

10.04. Какие геостационарные аппараты запланированы к производству в России

10.04. Оператор сети 5G SA Perfectum начал экспансию за пределы Ташкента

10.04. Билайн в республике Марий Эл – покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями

10.04. МегаФон в Тверской области улучшил качество связи на Верхней Волге

10.04. Башенная инфраструктура в России выросла на 9% в 2025 году

10.04. Samsung Electronics рассматривает инвестиции в предприятие по упаковке и тестированию во Вьетнаме

09.04. Стали известны планы Конгресса США расширить экспортные ограничения против Китая - речь вновь об оборудовании ASML

09.04. Группа Rubytech и Yadro подтвердили совместимость серверов с платформой ИИ «Скала^р МИИ»

09.04. МегаФон в Алтайском крае - покрытие 4G обеспечено еще в трёх сёлах

09.04. Производители печатных плат недовольны проектом локализации Минпромторга и предлагают корректировки

08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo

08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?

Все статьи >>

Новости

10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара

10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии

10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300

09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов

09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series

03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

