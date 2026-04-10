Мобильная связь: Билайн в республике Марий Эл – покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями

10.04.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о запуске новых базовых станций в городах и сельских районах республики. Оборудование установлено в восточной части микрорайона Тарханово в Йошкар-Оле, в Волжске (СНТ «Дачник»), в Козьмодемьянске, в поселках Красногорский и Морки, а также в деревне Сукма и селе Усола.

В деревне Сукма (Мари-Турекский район) и селе Усола (Горномарийский район) связь 4G от Билайна появилась впервые в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. «Команда филиала активно расширяет покрытие в республике, чтобы обеспечить уверенным 4G каждого жителя», – комментирует директор Йошкар-Олинского отделения Билайна Александр Хухарев.\\ -- теги: мобильная связь развитие сетей телеком Билайн Марий Эл --

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

