Мобильная связь: Билайн в республике Марий Эл – покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями

MForum.ru
10.04.2026,
Билайн сообщает о запуске новых базовых станций в городах и сельских районах республики. Оборудование установлено в восточной части микрорайона Тарханово в Йошкар-Оле, в Волжске (СНТ «Дачник»), в Козьмодемьянске, в поселках Красногорский и Морки, а также в деревне Сукма и селе Усола.
В деревне Сукма (Мари-Турекский район) и селе Усола (Горномарийский район) связь 4G от Билайна появилась впервые в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства.
«Команда филиала активно расширяет покрытие в республике, чтобы обеспечить уверенным 4G каждого жителя», – комментирует директор Йошкар-Олинского отделения Билайна Александр Хухарев.\\
