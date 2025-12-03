Развитие сетей: Билайн в Марий Эл - модернизация сети прошла более, чем в 20 городах и населенных пунктах

MForum.ru
03.12.2025,
Билайн построил новые базовые станции стандарта 4G/LTE в Йошкар-Оле, Волжске и Козмодемьянске, а также порядка в 20 малых населенных пунктах Марий Эл. Этот процесс позволил расширить покрытие и повысить качество мобильного интернета.
Улучшение качества услуг могут ощутить пользователи Билайна, которые живут в микрорайонах Гомзово, Нагорный, Ремзавод и Сомбатхей. По данным компании, качество покрытия стало стабильнее в ТЦ Планета на ул. Баумана, а также в пригородном поселке Куяр. Помимо жителей Йошкар-Олы, улучшенный мобильный интернет получили клиенты из Волжска и Козьмодемьянска. Билайн также укрепил в этих городах сеть 4G, запустив новое телеком-оборудование.
Кроме того, Билайн расширил сеть 4G в ряде малых населенных пунктов республики:
Волжский район – Приволжский; Горномарийский район – Виловатово; Звениговский район – Кожласола, Кушнур; Куженерский район – Куженер; Медведевский район – СНТ «Гигант», Кузнецово, Лесной, Нужьялы, Силикатный, Сосново, Студенка, Шоядур; Моркинский район – Морки, Новая; Советский район – Средний Кадам; Юринский район – Марьино.
Директор Йошкар-Олинского отделения Билайна Александр Хухарев:
«Билайн планомерно увеличивает покрытие и емкость сети 4G в Марий Эл, чтобы обеспечить надежным доступом к современным сервисам как можно больше клиентов. За последнее время мы построили новые базовые станции в десятках локаций. Мобильная связь важна не только для городских пользователей, которые привыкли решать потребности через цифровые сервисы, но и для сельчан из небольших населенных пунктов. С уверенным сигналом можно оставаться на связи с родными, находить информацию, отдыхать, используя онлайн-ресурсы».
Улучшения распространяются на всю телеком-инфраструктуру оператора. В тех точках, где «по требованиям безопасности» доступ к мобильному интернету ограничен, абонентам компании доступен усеченный набор услуг в рамках так называемых «белого списка».
