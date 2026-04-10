Микроэлектроника: Samsung Electronics рассматривает инвестиции в предприятие по упаковке и тестированию во Вьетнаме

10.04.2026, MForum.ru

Информацией поделилось Reuters со ссылкой на неназванный источник. Впрочем, министерство финансов Вьетнама 9 апреля также заявило, что работает с Samsung над проектом в области производства полупроводников во Вьетнаме.

Еще один источник агентства, знакомый с деятельностью Samsung во Вьетнаме, сообщил, что компания давно сигнализировала властям Вьетнама о своих намерениях запустить производство полупроводников в стране.

По данным вьетнамского правительства, Samsung является крупнейшим иностранным инвестором в этой стране Юго-Восточной Азии, инвестировав в нее уже более $23 млрд. Bloomberg сообщил, чтоSamsung Electronics планирует потратить $4 млрд на строительство завода по упаковке микросхем на севере Вьетнама.

