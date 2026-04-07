Слухи: Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

07.04.2026, MForum.ru

В конце прошлого месяца Xiaomi тихо представила бюджетный Redmi A7 Pro на нескольких рынках, включая Италию и Индонезию. Теперь компания подтвердила, что 5G-версия смартфона дебютирует в Индии на следующей неделе, причем с некоторыми аппаратными изменениями.

Redmi A7 Pro 5G будет представлен в Индии 13 апреля. Главное отличие от 4G-варианта — увеличенный аккумулятор. Вместо 6000 мАч у международной версии индийская модель получит батарею емкостью 6300 мАч. Для бюджетного сегмента это серьезный аргумент в пользу автономности.

Смартфон будет работать на восьмиядерном 5G-чипсете. Название процессора Xiaomi не раскрывает, но, судя по позиционированию, вероятнее всего, это MediaTek Dimensity 6100+ или 6300.

Экран — 6.9 дюймов с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Основная камера — 32 МП. Программная платформа — HyperOS 3.

Xiaomi подтвердила наличие нескольких AI-функций, включая Circle to Search (поиск по выделенному фрагменту на экране). Также обещана прочная конструкция, хотя детали защиты пока не раскрываются.

Xiaomi продолжает практику выпуска слегка измененных версий для разных рынков. Индийский Redmi A7 Pro 5G получил более емкий аккумулятор, чем европейский 4G-вариант, — логичное улучшение для рынка, где автономность ценят особенно высоко.

6300 мАч в бюджетном сегменте — это серьезная заявка. В паре с энергоэффективным процессором и HD-экраном смартфон сможет работать два, а то и три дня без подзарядки.

Circle to Search — функция, которая раньше была доступна только на более дорогих моделях (например, на Google Pixel и Samsung Galaxy). Появление ее в бюджетном Redmi — знак того, что AI-возможности постепенно спускаются в массовый сегмент.

Главный вопрос — цена. Предшественник, Redmi A7 (4G), стоил около 10 000 рупий. 5G-версия с увеличенной батареей и AI-функциями, скорее всего, будет дороже — возможно, в районе 12 000–13 000 рупий. Если Xiaomi удержит ценник, A7 Pro 5G может стать одним из главных хитов года в бюджетном сегменте. Официальный анонс — 13 апреля.