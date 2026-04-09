Микроэлектроника: Производители печатных плат недовольны проектом локализации Минпромторга и предлагают корректировки

Сразу три отраслевых объединения обратились в Минпромторг с просьбой скорректировать проект новой балльной системы оценки локализации производства печатных плат, утверждая, что ее внедрение приведет не к импортзамещению, а к росту доли готового иностранного оборудования

Письма в Минпромторг написали Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, АНО «Консорциум печатных плат» (АНО КПП) и АНО «Консорциум Телекоммуникационное оборудование». Об этом сегодня рассказывает КоммерсантЪ.

В частности, бизнесы предлагают:

скорректировать балльную систему,

актуализировать действующие ГОСТы,

утвердить квалифицированные метрологические методики измерений

создать независимую специализированную инфраструктуру для испытаний (например, полигон на базе РТУ МИРЭА для тестирования отечественных химических материалов, компонентов и оборудования).

На сегодня у отрасли есть такие сложности, как практически отсутствие в России производства пропитачных смол, необходимых для сложных процессов и ряда других материалов для производства высокотехнологичных ПП. На сегодня сырье в основном приобретается за рубежом, что позволяет говорить о значительной зависимости от импорта.

Представители отрасли предлагают пересмотреть систему начисления баллов так, чтобы не менее 90-95% от их общего количества назначались бы за выполнение и внедрение производственных технологических операций. Также предлагается ужесточить требования использования российской химии и компонентов.

Один из вариантов, предложен АРПЭ: ввести 2 уровня преференций: базовый, который отсекал бы от рынка прямой импорт, и второй, высокий, который бы давал преимущества глубоко локализованной продукции и стимулировал применение российских компонентов.

