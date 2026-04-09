Микроэлектроника: Производители печатных плат недовольны проектом локализации Минпромторга и предлагают корректировки

09.04.2026, MForum.ru

Сразу три отраслевых объединения обратились в Минпромторг с просьбой скорректировать проект новой балльной системы оценки локализации производства печатных плат, утверждая, что ее внедрение приведет не к импортзамещению, а к росту доли готового иностранного оборудования

Письма в Минпромторг написали Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, АНО «Консорциум печатных плат» (АНО КПП) и АНО «Консорциум Телекоммуникационное оборудование». Об этом сегодня рассказывает КоммерсантЪ.

В частности, бизнесы предлагают:

  • скорректировать балльную систему,
  • актуализировать действующие ГОСТы,
  • утвердить квалифицированные метрологические методики измерений
  • создать независимую специализированную инфраструктуру для испытаний (например, полигон на базе РТУ МИРЭА для тестирования отечественных химических материалов, компонентов и оборудования).

На сегодня у отрасли есть такие сложности, как практически отсутствие в России производства пропитачных смол, необходимых для сложных процессов и ряда других материалов для производства высокотехнологичных ПП. На сегодня сырье в основном приобретается за рубежом, что позволяет говорить о значительной зависимости от импорта.

Представители отрасли предлагают пересмотреть систему начисления баллов так, чтобы не менее 90-95% от их общего количества назначались бы за выполнение и внедрение производственных технологических операций. Также предлагается ужесточить требования использования российской химии и компонентов.

Один из вариантов, предложен АРПЭ: ввести 2 уровня преференций: базовый, который отсекал бы от рынка прямой импорт, и второй, высокий, который бы давал преимущества глубоко локализованной продукции и стимулировал применение российских компонентов.

теги: микроэлектроника регулирование балльная система производство печатных плат обратная связь мнение отрасли локализация производства

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести

05.03. SiC-индустрия вступает в новую фазу - 200-мм пластины и спрос со стороны ИИ-ЦОД

11.02. В США активизировали усилия по ограничению доступа Китая к оборудованию для производства чипов

26.01. Без американских чипов – никуда? Китай дал разрешение на импорт чипов Nvidia H200

22.01. Консолидация отрасли поможет унификации и позволит снизить цены на компоненты?

21.01. На радость всем любителям гигапроектов - в России создадут "Объединенную микроэлектронную компанию" с инвестициями до 1 трлн

04.01. Правительство США вернуло разрешения TSMC, Samsung и SK Hynix на закупку американского оборудования для заводов компаний в Китае, но есть нюанс

24.12. АРПЭ просит Минпромторг и Минэк отменить оформление разрешений для ввоза в РФ чипов со встроенными функциями шифрования

16.12. Минпромторг готов инвестировать в обновление и продление программы ЭлМаш

12.12. Производителей памяти баллами стимулируют к ее сборке в России

09.12. Минпромторг предложил продлить на 2 года срок действия субсидий

04.12. Регулятор планирует ужесточить требования к локализации отечественных электросчетчиков

12.11. Компании, развивающие ИИ мощности, попали в непростую ситуацию на фоне растущего дефицита чипов ИИ в Китае

22.01. В Испании пытаются обустроить собственную микроэлектронику

13.01. США ужесточают контроль над потоками ИИ-чипов по всему миру

23.01. Американская Wolfspeed построит завод по производству силовой электроники в Германии

22.02. Если Китай присоединит Тайвань, как это может отразиться на AMAT и ASML?

03.12. FTC собирается заблокировать сделку Nvidia ценой в $40 млрд

07.09. Участники рынка телекома обсудили меры поддержки отечественных производителей

18.08. США продолжают усложнять жизнь Huawei, отрезая компанию от производителей чипов

Колонка редактора

09.04. Группа Rubytech и Yadro подтвердили совместимость серверов с платформой ИИ «Скала^р МИИ»

09.04. МегаФон в Алтайском крае - покрытие 4G обеспечено еще в трёх сёлах

09.04. Производители печатных плат недовольны проектом локализации Минпромторга и предлагают корректировки

08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo

08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?

08.04. И Пакистан туда же, $17 млн на подготовку инженеров в области полупроводниковой индустрии

08.04. Минпромторг предлагает возможности заявиться на предоставление субсидий на НИОКР в области средств производства электроники

08.04. Мировой рынок оборудования для чипов взлетел до $135 млрд!

08.04. Операторы башенной инфраструктуры хотят, чтобы регулирование учитывало и их интересы

08.04. МТС в Хакасии запустил проект дистанционного мониторинга электрических сетей в Абакане

08.04. МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка

08.04. Intel присоединяется к проекту «фабрике мечты» Маска

08.04. Четверть российских компаний переходят к системному внедрению ИИ

08.04. МегаФон в Якутии – покрытие 4G обеспечено еще в пяти сёлах

07.04. Билайн в Челябинской области - надежность связи 4G повышена в микрорайонах Челябинска

Все статьи >>

Новости

09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов

09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series

03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти

