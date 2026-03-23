Микроэлектроника: Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести

MForum.ru
23.03.2026,
На этот раз речь о требованиях к локализации производства материалов – «фольгированных композиционных электротехнических листов» для изготовления печатных плат.
Соответствующие изменения ПП №719 планируют в Минпромторге, в силу они вступят не ранее января 2027 года. Об этом рассказали Ведомости.
Баллы будут давать как за производственные операции (до 30), так и за использование отечественных комплектующих и сырья (до 35).
Учитываются такие операции как:
На первом этапе, в 2027-м году, достаточно будет набирать всего 30 баллов, в 2028 году – потребуется 45, а с 2029 года – не менее 65. В пояснительной записке приведен список производителей ПП:
Это не полный список, эксперты напоминают также об Электрокон, СЭЛМА, Пластмасс.
С продукцией этих предприятий работают некоторые из производителей российской электроники.
Не все производства ПП одинаковы, кто-то действительно стремится к «полному циклу», кто-то закупает импортные полуфабрикаты и занимается только финишной обработкой (от прессования). Есть и проблемы качества, например, в связи с недостаточной повторяемостью характеристик от партии к партии.
Если говорить о сырье для изготовления ПП, а это, прежде всего, стеклоткань, эпоксидные смолы, медная фольга и специальные добавки, то пока что используются в основном импортные материалы.
Есть и российские производители, например, фольгу выпускают Уралэлектромедь и Норникель. Но только фольги для получения баллов может не хватить, а получится ли собрать и всю остальную российскую «химию», не очень ясно.
💎 Реалистичность набора 65 баллов к 2029 году вызывает вопросы. Точнее, набрать, вероятно можно, но попытки сквозной локализации предположительно приведут к тому, что российским производителям электроники будут предлагаться еще более дорогие чем сейчас российские печатные платы (разница цен с китайскими может быть 5-кратной), это неминуемо негативно повлияет на конечную стоимость изделий, они станут дороже.
Прогноз по российскому рынку ПП в 2026 году – 25 млн кв.дм, на отечественные ПП приходится менее половины, 10 млн (оценка АНО Телекоммуникационное оборудование). Более половины потребностей российских производителей электроники (52%) «закрывают» простейшие двухслойные печатные платы, 34% - четырехслойные, только 14%, это более сложные платы.
В мире 90% производства ПП сосредоточено в Китае. Это, кстати, «грязное» производство, которое сложно и дорого обустроить в соответствии с экологическими требованиями.
--
✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты
--
теги: микроэлектроника производство печатных плат балльная система стимулирование локализации производства локализация производства регулирование Минпромторг
--
