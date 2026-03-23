Микроэлектроника: Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести

23.03.2026, MForum.ru

На этот раз речь о требованиях к локализации производства материалов – «фольгированных композиционных электротехнических листов» для изготовления печатных плат.

Соответствующие изменения ПП №719 планируют в Минпромторге, в силу они вступят не ранее января 2027 года. Об этом рассказали Ведомости.

Баллы будут давать как за производственные операции (до 30), так и за использование отечественных комплектующих и сырья (до 35).

Учитываются такие операции как:

раскрой и резка материалов

пропитка электроизоляционной бумаги связующим составом и ее сушка

раскладка слоев

прессование

разборка пресс-форм

очистка разделительных листов

раскрой заготовок

упаковка

На первом этапе, в 2027-м году, достаточно будет набирать всего 30 баллов, в 2028 году – потребуется 45, а с 2029 года – не менее 65. В пояснительной записке приведен список производителей ПП:

АО «Электромаш»

ООО «Бобровский изоляционный завод»

АО «Ламплекс-композит»

ООО «Технотех»

АО «Электроресурс»

АНО НТЦ «Элифом»

Это не полный список, эксперты напоминают также об Электрокон, СЭЛМА, Пластмасс.

С продукцией этих предприятий работают некоторые из производителей российской электроники.

Не все производства ПП одинаковы, кто-то действительно стремится к «полному циклу», кто-то закупает импортные полуфабрикаты и занимается только финишной обработкой (от прессования). Есть и проблемы качества, например, в связи с недостаточной повторяемостью характеристик от партии к партии.

Если говорить о сырье для изготовления ПП, а это, прежде всего, стеклоткань, эпоксидные смолы, медная фольга и специальные добавки, то пока что используются в основном импортные материалы.

Есть и российские производители, например, фольгу выпускают Уралэлектромедь и Норникель. Но только фольги для получения баллов может не хватить, а получится ли собрать и всю остальную российскую «химию», не очень ясно.

💎 Реалистичность набора 65 баллов к 2029 году вызывает вопросы. Точнее, набрать, вероятно можно, но попытки сквозной локализации предположительно приведут к тому, что российским производителям электроники будут предлагаться еще более дорогие чем сейчас российские печатные платы (разница цен с китайскими может быть 5-кратной), это неминуемо негативно повлияет на конечную стоимость изделий, они станут дороже.

Прогноз по российскому рынку ПП в 2026 году – 25 млн кв.дм, на отечественные ПП приходится менее половины, 10 млн (оценка АНО Телекоммуникационное оборудование). Более половины потребностей российских производителей электроники (52%) «закрывают» простейшие двухслойные печатные платы, 34% - четырехслойные, только 14%, это более сложные платы.

В мире 90% производства ПП сосредоточено в Китае. Это, кстати, «грязное» производство, которое сложно и дорого обустроить в соответствии с экологическими требованиями.

