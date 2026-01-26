Микроэлектроника: Без американских чипов – никуда? Китай дал разрешение на импорт чипов Nvidia H200

26.01.2026, MForum.ru

Китайские регуляторы уведомили крупнейшие технологические компании страны о возможности начать подготовку заказов на чипы Nvidia H200, что обещает производителю чипов (и бюджету США) значительную финансовую выгоду. Об этом рассказывает Mobile World Live.

Агентство Bloomberg сообщило о принципиальном разрешении компаниям Alibaba, Tencent и ByteDance на дальнейшие шаги по закупке чипов H200, используемых в инфраструктуре для ИИ. Теперь этим компаниям разрешено вести переговоры о конкретных объемах заказов.

В рамках процесса одобрения регуляторы будут поощрять эти компании также закупать китайские чипы ради поддержки внутренней полупроводниковой промышленности, но отметили, что точное количество таких закупок еще не определено.

Bloomberg утверждает, что этот шаг опровергает недавние предположения о том, что Китай блокирует поставки H200. Открытие продаж более совершенных чипов открывает огромные перспективы для Nvidia. Информационное агентство сообщило, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что сектор чипов для ИИ может принести $50 млрд дохода в ближайшие годы.

В конце 2025 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила экспорт компанией Nvidia своих чипов H200 для ИИ утвержденным клиентам в Китае с уплатой 25% пошлины, отменив тем самым предыдущие ограничения.

Эта политика не распространяется на передовые чипы Nvidia Blackwell и Rubin, но также охватывает AMD, Intel и других американских производителей чипов. Она требует одобрения сделок с китайскими компаниями со стороны Министерства торговли США «для обеспечения национальной безопасности».

теги: микроэлектроника чипы ИИ ИИ-чипы ИИ чипы H200 Китай США регулирование

