Микроэлектроника: SiC-индустрия вступает в новую фазу - 200-мм пластины и спрос со стороны ИИ-ЦОД

MForum.ru
05.03.2026,
2026 год становится переломным для мировой индустрии карбида кремния - ключевого материала для силовой электроники. Происходит переход к конкуренции за технологическую зрелость и себестоимость.
США: Wolfspeed завершил остановку 150-мм производства в Дареме и фокусируется на 200-мм фабрике в Mohawk Valley. Это должно обеспечить снижение себестоимости за счет перехода на большие пластины. Доходы компании от создателей ИИ-ЦОД удвоились за последние 3 квартала. Приоритет - SiC-решения для серверных источников питания с переходом от устройств 400В к устройствам 800В. Onsemi также развивает промышленную силовую электронику и автоэлектронику на пластинах 200мм.
Европа: Infineon повысил целевой показатель выручки от ИИ: в 2026 фингоду компания ожидает €1,5 млрд, к 2027-му — €2,5 млрд. На малайзийском заводе в Кулиме начато производство 200-мм SiC-пластин. Компания подтверждает цель занять 30% мирового рынка SiC к 2030 году.
Европа: STMicroelectronics объявляла о планах создания интегрированного производство SiC-подложек в Катании (Италия) на пластинах 200 мм. Текущие планы - запуск в 2026 году, но сроки ранее уже уезжали вправо, европейская экономика и регулирование сейчас не в лучшей форме.
Китай: Китайские производители (CRRC Times Electric, Silan Mingga (дочка компании Silan Microelectronics)) также активно наращивают выпуск SiC полупроводников на 200-мм подложках и готовятся к крупносерийному производству, смещая фокус со 150-мм сегмента.
Япония: ROHM Semi - переходит на SiC на 200 мм.
||
--
теги: микроэлектроника SiC 200мм тренды
--
Публикации по теме:
31.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новые материалы позволят создавать лучшие чипы / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Президенты Кореи и Италии договорились об укреплении сотрудничества в области ИИ и микроэлектроники / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: В ASMI радуются росту заказов из Китая / MForum.ru
18.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Эволюция силовых полупроводников. Широкозонные материалы / MForum.ru
18.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Производство DAO. Медленный, но устойчивый рост / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru