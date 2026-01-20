Микроэлектроника: В ASMI радуются росту заказов из Китая

MForum.ru
20.01.2026,
Все знают нидерландскую ASML, известного производителя фотолитографов, включая такую эксклюзивную продукцию этой компании как EUV-литографы. Но далеко не каждый припомнит компанию ASMI, которая когда-то создала ASML вместе с компанией Philips.
Между тем, это второй по величине европейский производитель оборудования для производства чипов (по мировым рынкам - небольшой). Основная специализация – установки ALD (Atomic Layer Deposition); установки для эпитаксии кремния и карбида кремния (SiC).
Компания ASMI повысила свой прогноз выручки на 1q2026 и ожидает устойчивого роста в целом в 2026 году. Квартальный объем заказов вырос до 800 млн евро ($930 млн). Более высокие объемы заказов компания связывает с восстановлением заказов из Китая и «солидными заказами» от производителей передовой логики. Об этом сообщает Reuters.
Позитивные предварительные данные свидетельствуют о том, что проблема избытка производственных мощностей в Китае может быть менее серьезной, чем этого опасались ранее компании, для которых рынок Китая – важный источник значительной части выручки. В 3q2025 китайцы притормозили было с закупками оборудования у ASMI, но уже в 4q2025 спрос восстановился и, как видим, заказы на 1q2026 тоже поступают ударными темпами. Вот так европейцы добровольно и радостно, за плату малую, крепят производственную мощь Китая.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника производственное оборудование для формирования полупроводниковых структур ASMI Нидерланды Китай
--
Публикации по теме:
04.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Правительство США вернуло разрешения TSMC, Samsung и SK Hynix на закупку американского оборудования для заводов компаний в Китае, но есть нюанс / MForum.ru
26.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайская SMEE получила стратегический госконтракт на поставку литографа / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Минпромторг планирует реализовать в 2026 году более 20 проектов в рамках программы ЭлМаш / MForum.ru
18.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Китае разработан фотолитограф EUV - но пока что не поставлен на производство / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Сессия вопросов и ответов с руководителями НИИМЭ и НИИТМ 10 декабря 2025 года / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru