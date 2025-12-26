Микроэлектроника: Китайская SMEE получила стратегический госконтракт на поставку литографа

26.12.2025, MForum.ru

О контракте на 1.1 млрд юаней ($110 млн) на отгрузку степпера SMEE SSC800/10 сообщает TrendForce со ссылкой 21jingji.

По данным ICsmart, это KrF литограф с источником 248 нм и разрешением 110 нм. Процесс – сухая литография, точность совмещения – 15 нм. Совсем не революционно в плане технологий. Впрочем, источник может ошибаться.

В таблице приведены данные литографов серии 600, а но сегодня

речь идет о контракте на литограф новой серии - 800.

В чем отличия серий пока что не ясно

Отмечу новую букву в обозначении. Ранее было известно о машинах SSX и SSB, а что означает эта "С" - мне пока что не ясно (по логике картинки выше - это может указывать на применение лазера KrF).

Контракт разыгрывало Министерство науки и технологий Китая. Кто выступит конечным получателем оборудования – не сообщается (есть слухи, что это некая компания Yandong, но это не точно). Из других неизвестных: используются ли в этом оборудовании лазер и оптическая система китайской разработки.

Ранее, когда упоминались машины SSx800, то говорилось (в рамках слухов), что это машины под техпроцессы 28 нм. Но пока что нет прямых свидетельств в пользу того, что SSB800 может обеспечить работу с такими техпроцессами.

