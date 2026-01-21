Микроэлектроника: На радость всем любителям гигапроектов - в России создадут "Объединенную микроэлектронную компанию" с инвестициями до 1 трлн

21.01.2026, MForum.ru

Не бог весть какие деньги по меркам глобальных участников рынка, но для российского рынка цифра выглядит внушительно. Из этих средств 250 млрд, как ожидается, вложит Сбер. А остальные будут бюджетными. Об этом рассказывает CNews.

Основной задачей станет создание в России микроэлектронного производства полного цикла и, прежде всего, фаба, способного выпускать чипы по техпроцессам 28нм и ниже. Часть средств будет вложена в развитие площадок НМ-Теха в Зеленограде.

Название объединенной компании может оказаться и другим, но это не так важно. В руководители прочат Дениса Фролова (известного в отрасли проектами "Байкал электроникс" и ГК "Астра"). В новую компанию соберут и то, что ранее называлось Элементом, и НМ-Тех и Ангстрем.

Бюджетные 750 млрд обеспечит "технологический сбор" с электроники (по ФЗ 425 от 28.11.2025).

