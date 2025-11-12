Микроэлектроника: Компании, развивающие ИИ мощности, попали в непростую ситуацию на фоне растущего дефицита чипов ИИ в Китае

12.11.2025, MForum.ru

Компании, развивающие ИИ мощности, попали в непростую ситуацию на фоне растущего дефицита чипов ИИ в Китае.

Правительство Китая в 2025 году дало указание всем государственным ЦОДам строиться только на серверах с отечественными (китайскими) чипами ИИ. И теперь, как считают в WSJ, дефицит микросхем ИИ стал настолько жестким, что власти взялись за управление распределением чипов, производимых SMIC - в основном их предложено направлять Huawei. Об этом пишет TrendForce.

Можно ли верить этим заявлениям американской газеты? На самом деле, сомнительно, чтобы кто-то в США знал истинное положение дел. Сложно определить, например, даже объем выпуска таких чипов в Китае. Но некоторые американские эксперты предполагают, что этот объем примерно в 5 раз ниже, чем внутренние потребности страны. Если это хотя бы примерно соответствует истинному положению дел, то и в дефицит, и в «ручное регулирование» поверить уже не сложно.

Кроме регулирования использования мощностей китайских фабрик, участникам рынка ИИ чипов в Китае приходится идти и на другие ухищрения. Например, раз нет мощных SoC, можно объединять вычислительные мощности на уровне плат и стоек. В июле Huawei представила CloudMatrix 384 – стоечную систему ИИ с 384 процессорами Ascend 910C, объединенными оптической сетью «все со всеми», разработанную как альтернативу Nvidia. Намного более энергоемкую, что поделать…

Путем объединения чипов, выпущенных не по самым новым техпроцессам, идут и некоторые китайские стартапы, например, MetaX.

На фоне растущего спроса на AI-решения и ограниченного предложения чипов, два ведущих китайских производителя микросхем, SMIC и Hua Hong отмечают рост уровня загрузки производственных мощностей. У SMIC в 2q2025 он достиг 92.5% (+2.9 п.п. к.к.; +7.3 п.п. г.г.), а у Hua Hong он уже достигает 109.5% в 3q2025 (было 108.3% в 2q2025).

Китайским потребителям чипов ИИ остается только бороться за дефицитные чипы. Может ли это немного притормозить развитие ИИ в Китае, как мечтали в США?

теги: чипы AI чипы ИИ микроэлектроника Китай

