Микроэлектроника: Тайваньская MediaTek планирует получить миллиарды долларов дохода от производства чипов для ускорения работы AI к 2027 году

MForum.ru
31.10.2025,
Это заявил гендиректор компании Рик Цай на конференции по итогам квартала. В частности, в 2026 году MediaTek планирует получить доход в размере $1 млрд от производства чипов для облачного AI в 2026 году после успешной реализации своего первого проекта по производству ASIC AI-микросхем. Об этом рассказывает Reuters.
В 2027 году г-н Цай планирует получить от этого направления уже несколько миллиардов, а в 2028 году – появится еще один проект в том же сегменте.
Г-н Цай отметил, что общий объем доступного рынка (TAM – от англ. total addressable market) микросхем ASIC для ЦОД оценивается в $50 млрд. MediaTek надеется нарастить свою долю рынка в этом сегменте, как минимум, на 10-15% в течение следующих 2 лет.
На этой неделе Qualcomm представил 2 чипа AI для ЦОД, которые станут доступны в 2026 и 2027 годах.
MediaTek заключила партнерское соглашение с Nvidia для совместной разработки чипа GB10 Grace Blackwell для персональных суперкомпьютеров с AI, которые поступили в продажу в октябре 2025 года.
MediaTek сообщила о выручке за 3q2025 в размере $4.64 млрд, что на 7.8% больше, чем годом ранее, но чистая прибыль снизилась на 0.5% до 25.5 млрд тайваньских долларов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника тренды чипы ИИ AI-микросхемы микросхемы AI искусственный интеллект
--
Публикации по теме:
30.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: При поддержке Nvidia компания Enfabrica выпустила систему, призванную снизить стоимость памяти / MForum.ru
27.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: IC Insights выпустил новое исследование мирового рынка микроэлектроники - McClean Report 2021 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru