Микроэлектроника: Тайваньская MediaTek планирует получить миллиарды долларов дохода от производства чипов для ускорения работы AI к 2027 году

Это заявил гендиректор компании Рик Цай на конференции по итогам квартала. В частности, в 2026 году MediaTek планирует получить доход в размере $1 млрд от производства чипов для облачного AI в 2026 году после успешной реализации своего первого проекта по производству ASIC AI-микросхем. Об этом рассказывает Reuters.

В 2027 году г-н Цай планирует получить от этого направления уже несколько миллиардов, а в 2028 году – появится еще один проект в том же сегменте.

Г-н Цай отметил, что общий объем доступного рынка (TAM – от англ. total addressable market) микросхем ASIC для ЦОД оценивается в $50 млрд. MediaTek надеется нарастить свою долю рынка в этом сегменте, как минимум, на 10-15% в течение следующих 2 лет.

На этой неделе Qualcomm представил 2 чипа AI для ЦОД, которые станут доступны в 2026 и 2027 годах.

MediaTek заключила партнерское соглашение с Nvidia для совместной разработки чипа GB10 Grace Blackwell для персональных суперкомпьютеров с AI, которые поступили в продажу в октябре 2025 года.

MediaTek сообщила о выручке за 3q2025 в размере $4.64 млрд, что на 7.8% больше, чем годом ранее, но чистая прибыль снизилась на 0.5% до 25.5 млрд тайваньских долларов.

