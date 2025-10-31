Микроэлектроника: Американская Nvidia поставит в Южную Корею 260 тысяч AI-чипов Blackwell

MForum.ru
31.10.2025,
Лидер американской полупроводниковой отрасли – Nvidia, сегодня сообщил, что поставит более 260 тысяч своих передовых AI-чипов правительству Южной Кореи и некоторым крупнейшим компаниям страны, включая Samsung Electronics. Стороны не раскрывают ни сумму сделки, ни график поставки. Об этом рассказывает Reuters.
Эта сделка стала одной из череды недавних сделок, которые позволили ей стать первой в мире компаний с оборотом в $5 трлн.
В Корее ожидают, что эта сделка позволит стране стать региональным центром ИИ. Этот шаг – очередной в цепочке стратегических усилий Кореи. В частности, президент Ли Джэ Мён, вступивший в должность 4 июня 2025 года, объявил инвестиции в AI приоритетом для стимулирования экономического роста.
Расширение активности Nvidia за пределами Китая – закономерное явление на фоне то попыток администрации США ограничивать поставки чипов этой компании в Китая, то призывов китайской администрации не использовать чипы ИИ американской компании.
Правительство Кореи планирует инвестировать в инфраструктуру AI, задействовав более 50 тысяч новейших чипов Nvidia, в свою очередь еще по 50 тысяч намерены задействовать в своих системах AI для умного производства такие компании как Samsung Electronics, SK Group и Hyundai Motor Group. Еще 60 тысяч AI-чипов планирует приобрести крупнейший в стране интернет-портал и поставщик поисковых систем Naver.
