Микроэлектроника: Tsavorite получила предварительные заказы на чипы AI на сумму более $100 млн

Стартап в области AI Tsavorite Scalable Intelligence сообщил, что получил предварительные заказы на сумму более $100 млн от предприятий и поставщиков облачных услуг из США, Азии и Европы. Заказчики планируют задействовать чипы производителя в системах AI. По материалам Reuters.

Компания отметила высокий спрос на свои Omni Processing Unit (OPU) – вычислительную архитектуру, объединяющую центральные и графические процессоры, память, возможности подключения, что позволяет настраивать его в соответствии с различными потребностями рынка и приложениями.

Tsavorite, основанная выходцами из Intel, планирует к 2026 году выпустить свои чипы и AI-устройства корпоративного класса, способные поддерживать все рабочие процессы агентного AI.

Безфабричная компания Tsavorite использует для производства OPU техпроцесс SF4X от Samsung.

