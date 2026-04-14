Мобильная связь: Т-Мобайл подключается к Билайн

14.04.2026, MForum.ru

Билайн и Т-Банк объявили о стратегическом партнерстве на рынке телекоммуникаций. Оно должно поспособствовать развитию покрытия, доступного абонентам T-Мобайл, усилению присутствия банковского оператора в разных регионах РФ, интеграцию новых продуктовых предложений и услуг.

T-Мобайл работает с использованием инфраструктуры нескольких операторов мобильной связи, теперь и с использованием возможностей Билайн.

Это не первый совместный проект Билайна и Т-Банка. Ранее Т-Банк запустил для клиентов Билайна функцию отображения баланса мобильного телефона в банковском приложении Т-Банка. Также компании сотрудничают по борьбе с телефонным мошенничеством в России. В том числе, Билайн стал первым среди четырех крупнейших телеком-операторов партнером сервиса Т-Банка фрод-рулетка «Ловушка для мошенников».

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Наша стратегия направлена на активное развитие MVNO-проектов совместно с лидерами банковского, розничного и технологического секторов. Партнерство с Т-Мобайл открывает дополнительные возможности для вывода на рынок совместных инновационных решений, ориентированных на потребности наших клиентов. Мы уделяем особое внимание качеству покрытия и устойчивости работы, поэтому развитие MVNO-проекта на базе сети Билайна - это выбор в пользу связи высочайшего качества - и логичный шаг для Т-Мобайла».

Владимир Любимов, генеральный директор Т-Мобайла:

«Качество предлагаемых продуктов и услуг — фокусная задача для всей экосистемы Т. Все решения мы принимаем, исходя из пользы, которые они принесут клиентам. Билайн инвестирует много усилий, времени и финансов в строительство инфраструктуры и создание качественной сети. Расширение количества опорных операторов определенно улучшит пользовательский опыт и возможности наших абонентов».

Точное число клиентов, использующих услуги T-Мобайл, неизвестно, от «более 6 млн» до «порядка 4.6 млн». Более высокие оценки предлагает Т-Банк и, например, Nexign. Аналитики рынка, как правило, дают более взвешенные оценки.

Для Билайн сделка интересна, в частности, потому, что приближает компанию к ее цели – занять порядка четверти российского рынка MVNO. Не самая простая задача, учитывая первоначальную ориентацию большинства крупных виртуалов на платформу MVNO, которую предложила рынку T2.

