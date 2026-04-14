Мобильная связь: МТС в Волгоградской области - интернет ускорен новой базовой станцией на острове Зеленый

14.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС установил новую базовую станцию на острове Зеленый в городе Волжский. По данным компании, средняя скорость мобильного интернета для жителей и отдыхающих выросла на 25%.

Остров Зеленый расположен в пойме реки Ахтуба, здесь находятся садоводческие товарищества, места для пляжного отдыха, пикников и рыбалки. «Сюда регулярно приезжают дачники и семьи на отдых, поэтому для нас важно обеспечить стабильную связь в период пиковых нагрузок. Запуск новой базовой станции позволил увеличить скорость мобильного интернета», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. -- теги: мобильная связь развитие сетей МТС Волгоградская область --

© Алексей Бойко, MForum.ru

