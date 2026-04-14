Мобильная связь: МегаФон в Удмуртии - покрытие сотовой связи расширено новым оборудованием в Ижевске

14.04.2026,
Как сообщает оператор, инженеры МегаФона установили новое телеком-оборудование в Индустриальном районе Ижевска. Покрытие появилось в жилом комплексе «Цветочный город» (внутри квартир и на придомовой территории), а также в садовых массивах - СНТ «Ветеран», «Ромашка», «Виктория», «Юбилейный».
При развитии сети специалисты уделили внимание качеству голосовой связи: оборудование настроено для минимизации потерь сигнала при прохождении через стены и перекрытия зданий.
«МегаФон применяет подход, основанный на анализе реальных данных о потреблении трафика и качестве соединения, чтобы определять приоритетные точки для модернизации», - рассказал директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.
Установка нового оборудования - часть системной работы оператора по развитию сети в столице республики. В дальнейшем МегаФон продолжит мониторинг качества связи в районе.
теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон республика Удмуртия
Публикации по теме:
15.12. МегаФон в Удмуртии - впервые запущен интернет еще в 4-х деревнях региона
12.08. В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data
31.07. МегаФон в Удмуртии - базовые станции появились в Воткинске
22.07. Билайн в Удмуртии - к 4G подключено еще 102 малых населенных пунктов
19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
24.10. МегаФон в Удмуртии - модернизация телеком-объектов проведена в Ижевске, Воткинске и Глазове
24.07. МегаФон в Удмуртии - территория покрытия 4G увеличена в 12 районах и вдоль автодорог региона, а также в Глазове и Сарапуле
01.02. МегаФон в Удмуртии - жители еще 37 населенных пунктов получили 4G/VoLTE
21.12. МегаФон в Удмуртии - территория покрытия 4G расширена в Ижевске
30.08. МегаФон в Удмуртии - улучшено покрытие LTE в 12 районах республики
26.04. Дайджест новостей развития сети МегаФон
26.11. Дайджест активности операторов "большой четверки"
13.11. Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей
16.06. Вымпелком договорился с руководством Удмуртии и Чувашии о совместных проектах
02.11. «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске
26.09. . Подборка новостей за 26 сентября 2014 года
18.08. . Подборка новостей 18 августа 2014 года
25.04. Финансовые итоги I квартала 2007 компании TELE2
30.05. Для абонентов «Скай Линк – Москва» открыт роуминг с Калининградом
15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки
15.04. МегаФон в Красноярском крае - покрытие LTE расширено новыми базовыми станциями в Дивногорске и Усть-Мане
15.04. МТС в Томской области - зона покрытия LTE расширена новыми базовыми станциями в пригороде Томска
14.04. Разработчик офисного ПО «Мойофис» нарастил чистый убыток с 1.2 млрд до 4 млрд
14.04. Выход годных по техпроцессу 2нм у Samsung остается на уровне не выше 55%
14.04. Intel выпустила тонкий чиплет с транзисторами из нитрида галлия (GaN)
14.04. Микрон и Ангстрем объединят усилия в подготовке инженерных кадров
14.04. МегаФон в Смоленской области - покрытие LTE расширено дополнительным оборудованием на трассе М-1
14.04. Китайская YMTC строит еще три завода, чтобы удвоить производство чипов памяти
14.04. Компания Yadro представила 5-ю версию Суприм – системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры
14.04. Telegram в России получит еще одну отсрочку?
14.04. МегаФон в Удмуртии - покрытие сотовой связи расширено новым оборудованием в Ижевске
14.04. МТС в Волгоградской области - интернет ускорен новой базовой станцией на острове Зеленый
14.04. Т-Мобайл подключается к Билайн
14.04. РТУ МИРЭА совместно с АНО КПП создадут «национальный полигон» для тестирования продукции отечественной химической продукции и материалов, используемых в производстве печатных плат
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?