Мобильная связь: МегаФон в Удмуртии - покрытие сотовой связи расширено новым оборудованием в Ижевске

14.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, инженеры МегаФона установили новое телеком-оборудование в Индустриальном районе Ижевска. Покрытие появилось в жилом комплексе «Цветочный город» (внутри квартир и на придомовой территории), а также в садовых массивах - СНТ «Ветеран», «Ромашка», «Виктория», «Юбилейный».

При развитии сети специалисты уделили внимание качеству голосовой связи: оборудование настроено для минимизации потерь сигнала при прохождении через стены и перекрытия зданий.

«МегаФон применяет подход, основанный на анализе реальных данных о потреблении трафика и качестве соединения, чтобы определять приоритетные точки для модернизации», - рассказал директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

Установка нового оборудования - часть системной работы оператора по развитию сети в столице республики. В дальнейшем МегаФон продолжит мониторинг качества связи в районе.

--

теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон республика Удмуртия

--