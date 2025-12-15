Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - впервые запущен интернет еще в 4-х деревнях региона

15.12.2025, MForum.ru

Впервые доступ к мобильной связи и интернету получили около 400 жителей Удмуртии. МегаФон построил новые телеком-объекты в четырех деревнях региона в рамках республиканской программы «Сельсовет». Проект реализован в рамках госконтракта по заказу Министерства цифрового развития республики.

Новые базовые станции заработали в деревнях Арляново Малопургинского района, Кулак-Кучес Шарканского района, Иж-Забегалово и Чекерово Якшур-Бодьинского района. Новые базовые станции поддерживают работу в нескольких частотных диапазонах. Это дает возможность обеспечить и сравнительно неплохое покрытие и обеспечить сравнительно высокие скорости мобильного интернета, по данным оператора, вплоть до 60 Мбит/с.

«Развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах – это совместная работа оператора и региональных властей. Такой подход еще в прошлом году позволил обеспечить качественную связь и скоростной интернет в шести деревнях. Жители еще четырех поселений получили возможность пользоваться онлайн-сервисами и общаться с близкими в этом году», – рассказал директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

«Несмотря на действующие ограничения в Удмуртии продолжается строительство инфраструктуры связи. Для этих целей республика привлекает не только федеральные средства, но и собственные. Так, с момента запуска республиканского проекта «Сельсовет» на строительство базовых станций сотовой связи из бюджета региона было направлено 214,2 млн рублей, а число деревень и сёл, обеспеченных сотовой голосовой связью и мобильным интернетом 4-го поколения, составило 88», – комментирует исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртской Республики Александр Олюнин.

