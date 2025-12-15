Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - впервые запущен интернет еще в 4-х деревнях региона

MForum.ru
15.12.2025,
Впервые доступ к мобильной связи и интернету получили около 400 жителей Удмуртии. МегаФон построил новые телеком-объекты в четырех деревнях региона в рамках республиканской программы «Сельсовет». Проект реализован в рамках госконтракта по заказу Министерства цифрового развития республики.
Новые базовые станции заработали в деревнях Арляново Малопургинского района, Кулак-Кучес Шарканского района, Иж-Забегалово и Чекерово Якшур-Бодьинского района. Новые базовые станции поддерживают работу в нескольких частотных диапазонах. Это дает возможность обеспечить и сравнительно неплохое покрытие и обеспечить сравнительно высокие скорости мобильного интернета, по данным оператора, вплоть до 60 Мбит/с.
«Развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах – это совместная работа оператора и региональных властей. Такой подход еще в прошлом году позволил обеспечить качественную связь и скоростной интернет в шести деревнях. Жители еще четырех поселений получили возможность пользоваться онлайн-сервисами и общаться с близкими в этом году», – рассказал директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.
«Несмотря на действующие ограничения в Удмуртии продолжается строительство инфраструктуры связи. Для этих целей республика привлекает не только федеральные средства, но и собственные. Так, с момента запуска республиканского проекта «Сельсовет» на строительство базовых станций сотовой связи из бюджета региона было направлено 214,2 млн рублей, а число деревень и сёл, обеспеченных сотовой голосовой связью и мобильным интернетом 4-го поколения, составило 88», – комментирует исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртской Республики Александр Олюнин.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей республика Удмуртия МТС
--
Публикации по теме:
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru
31.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - базовые станции появились в Воткинске / MForum.ru
22.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Удмуртии - к 4G подключено еще 102 малых населенных пунктов / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru