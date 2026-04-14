Микроэлектроника: Микрон и Ангстрем объединят усилия в подготовке инженерных кадров

MForum.ru
14.04.2026,
Вести с ExpoElectronica 2026: два российских производителя микросхем - Микрон (входит в ГК Элемент, резидент Технополис Москва) и Ангстрем заключили соглашение о сотрудничестве «в целях популяризации инженерных профессий в сфере микроэлектроники».
Предмет соглашения включает организацию и проведение научно-просветительских, музейных, образовательных и профориентационных мероприятий и реализацию совместных проектов, направленных на продвижение отрасли микроэлектроники, популяризацию инженерных профессий, освещение истории отрасли, обмен опытом в области профориентации и подготовке инженерных кадров.
Считается, что российской микроэлектронике не хватает кадров, соответственно, их подготовка - одна из приоритетных задач.
--
теги: микроэлектроника Микрон Ангстрем образование кадры
--
