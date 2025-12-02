Микроэлектроника: Минпромторг введет баллы российскости для производственного оборудования микроэлектроники

MForum.ru
02.12.2025,
Требования начнут действовать с 1 января 2026 года. Об этом рассказывает CNews. Очередные изменения затронули ПП №719 от 17 июля 2015 года.
Требования коснутся литографов, оборудования для эпитаксии, установок ионной имплантации, производства монокристаллов, термической обработки пластин.
На примере требований к литографам:
Аналогичные требования к оборудованию для производства слитков и эпитаксии – смотрите в источнике.
Кроме этих требований будут действовать и другие – не быть подконтрольными иностранной компании, иметь сервисный центр на территории ЕАЭС, осуществлять сборку оборудования, установку и отладку ПО, наладку и тестирование установки.
Жесткость балльных требований будет отличаться по срокам. В частности, для оборудования для эпитаксии с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года потребуется набрать 130 баллов, но к 2029 году – уже 190 баллов, а к 1 января 2032 года – не менее 250 баллов.
Возможно ли выполнить эти пожелания?
Да. Но это будет сложно. Я бы сказал, что речь идет, по сути, о «дорожной карте» по созданию новой отрасли, созданию независимой технологической цепочки в ряде случаев почти с нуля.
Сомневаюсь в возможности для российских производителей их выполнить в установленные сроки (особенно фазу 2 – к 2029 году). Чтобы выполнить требования, необходимы виртуозно скоординированные усилия государства, науки и промышленности и кадры, в наличии и доступности которых у меня тоже есть немалые сомнения.
Пока что нет серийного производства ряда узлов, которые необходимы для создания серийных российских аппаратов, нет гарантии доступности необходимых российских материалов необходимой частоты. Невелик адресуемый рынок, а стоимость привлечения денег высока до чрезмерности.
Некоторые из опрошенных специалистов, недовольны в целом механизмом балльной системы, считая, что более оптимальным подходом было бы проведение госкомиссий, которая рассматривала бы конструкторскую документацию, постановку базового процесса на территории России, создания охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.
теги: микроэлектроника баллы производственное оборудование для производства микроэлектроники Минпромторг
