Микроэлектроника: Минпромторг введет баллы российскости для производственного оборудования микроэлектроники

02.12.2025, MForum.ru

Требования начнут действовать с 1 января 2026 года. Об этом рассказывает CNews. Очередные изменения затронули ПП №719 от 17 июля 2015 года.

Требования коснутся литографов, оборудования для эпитаксии, установок ионной имплантации, производства монокристаллов, термической обработки пластин.

На примере требований к литографам:

  • за применение российского источника излучения дадут 30 баллов,
  • катодного узла – 30 баллов,
  • объектива – 30 баллов,
  • оптического тракта – 30 баллов,
  • электронно-оптической системы – 30 баллов,
  • вакуумных насосов – 30 баллов,
  • детектора электронов – 10 баллов,
  • модуля совмещения – 30 баллов,
  • механизма загрузки-выгрузки пластин – 10 баллов
  • каркаса – 10 баллов
  • центрального контроллера системы управления – 10 баллов
  • устройства сопряжения с исполнительными устройствами – 20 баллов

Аналогичные требования к оборудованию для производства слитков и эпитаксии – смотрите в источнике.

Кроме этих требований будут действовать и другие – не быть подконтрольными иностранной компании, иметь сервисный центр на территории ЕАЭС, осуществлять сборку оборудования, установку и отладку ПО, наладку и тестирование установки.

Жесткость балльных требований будет отличаться по срокам. В частности, для оборудования для эпитаксии с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года потребуется набрать 130 баллов, но к 2029 году – уже 190 баллов, а к 1 января 2032 года – не менее 250 баллов.

Возможно ли выполнить эти пожелания?

Да. Но это будет сложно. Я бы сказал, что речь идет, по сути, о «дорожной карте» по созданию новой отрасли, созданию независимой технологической цепочки в ряде случаев почти с нуля.

Сомневаюсь в возможности для российских производителей их выполнить в установленные сроки (особенно фазу 2 – к 2029 году). Чтобы выполнить требования, необходимы виртуозно скоординированные усилия государства, науки и промышленности и кадры, в наличии и доступности которых у меня тоже есть немалые сомнения.

Пока что нет серийного производства ряда узлов, которые необходимы для создания серийных российских аппаратов, нет гарантии доступности необходимых российских материалов необходимой частоты. Невелик адресуемый рынок, а стоимость привлечения денег высока до чрезмерности.

Некоторые из опрошенных специалистов, недовольны в целом механизмом балльной системы, считая, что более оптимальным подходом было бы проведение госкомиссий, которая рассматривала бы конструкторскую документацию, постановку базового процесса на территории России, создания охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Адрес редакции: