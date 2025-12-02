Микроэлектроника: Минпромторг введет баллы российскости для производственного оборудования микроэлектроники

02.12.2025, MForum.ru

Требования начнут действовать с 1 января 2026 года. Об этом рассказывает CNews. Очередные изменения затронули ПП №719 от 17 июля 2015 года.

Требования коснутся литографов, оборудования для эпитаксии, установок ионной имплантации, производства монокристаллов, термической обработки пластин.

На примере требований к литографам:

за применение российского источника излучения дадут 30 баллов,

катодного узла – 30 баллов,

объектива – 30 баллов,

оптического тракта – 30 баллов,

электронно-оптической системы – 30 баллов,

вакуумных насосов – 30 баллов,

детектора электронов – 10 баллов,

модуля совмещения – 30 баллов,

механизма загрузки-выгрузки пластин – 10 баллов

каркаса – 10 баллов

центрального контроллера системы управления – 10 баллов

устройства сопряжения с исполнительными устройствами – 20 баллов

Аналогичные требования к оборудованию для производства слитков и эпитаксии – смотрите в источнике.

Кроме этих требований будут действовать и другие – не быть подконтрольными иностранной компании, иметь сервисный центр на территории ЕАЭС, осуществлять сборку оборудования, установку и отладку ПО, наладку и тестирование установки.

Жесткость балльных требований будет отличаться по срокам. В частности, для оборудования для эпитаксии с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года потребуется набрать 130 баллов, но к 2029 году – уже 190 баллов, а к 1 января 2032 года – не менее 250 баллов.

Возможно ли выполнить эти пожелания?

Да. Но это будет сложно. Я бы сказал, что речь идет, по сути, о «дорожной карте» по созданию новой отрасли, созданию независимой технологической цепочки в ряде случаев почти с нуля.

Сомневаюсь в возможности для российских производителей их выполнить в установленные сроки (особенно фазу 2 – к 2029 году). Чтобы выполнить требования, необходимы виртуозно скоординированные усилия государства, науки и промышленности и кадры, в наличии и доступности которых у меня тоже есть немалые сомнения.

Пока что нет серийного производства ряда узлов, которые необходимы для создания серийных российских аппаратов, нет гарантии доступности необходимых российских материалов необходимой частоты. Невелик адресуемый рынок, а стоимость привлечения денег высока до чрезмерности.

Некоторые из опрошенных специалистов, недовольны в целом механизмом балльной системы, считая, что более оптимальным подходом было бы проведение госкомиссий, которая рассматривала бы конструкторскую документацию, постановку базового процесса на территории России, создания охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

