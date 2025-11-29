Микроэлектроника: На рынке танталовых конденсаторов растут цены – «спасибо» ИИ

29.11.2025, MForum.ru

Panasonic, по сообщениям, повышает цены на танталовые конденсаторы на 15-30%. Причина тому, высокие темпы расширения ЦОД на базе серверов ИИ. Общеизвестно, что это уже привело к дефициту высокоскоростной памяти, но растет спрос и на другие необходимые компоненты. Производственная база не успевает за спросом, что позволяет производителям поднимать цены на свою продукцию. Об этом рассказывает TrendForce.

Как отмечает Commercial Times, это первое повышение цен Panasonic в 2025 году после предыдущего повышения в декабре 2024 года. Economic Daily News добавляет, что корректировки, охватывающие спецификации танталовых полимерных конденсаторов с номиналом 30–40%, вступят в силу 1 февраля 2026 года и направлены на компенсацию роста затрат на материалы, процессы и производственное оборудование.

По данным Commercial Times, в условиях олигополистических цепочек поставок тантала и длительных сроков поставки отрасль может готовиться к очередному масштабному ценовому скачку в 2026 году.

В выигрыше окажется не только Panasonic, но и тайваньская Yageo и еще ряд компаний.

Мировой рынок танталовых конденсаторов остаётся высококонцентрированным: три крупнейших игрока — KEMET, AVX и Vishay — в совокупности занимают почти 60–70% рынка (Все эти производства размещаются в США, хотя AVX принадлежит японцам, Kyocera; а KEMET - тайваньской Yageo). Доля Panasonic, в свою очередь, примерно равна доле Vishay и составляет около 10%, согласно Commercial Times.

KEMET, входящая в состав тайваньской компании Yageo, лидирует в этом сегменте, занимая более 40% мировых мощностей. Компании Yageo танталовые конденсаторы обеспечивают около 23% выручки, что делает эту линейку продукции второй по величине после магнитных компонентов, отмечает Commercial Times.

Примечательно, что издание Economic Daily News сообщает, что Yageo ранее уже повышала цены на танталовые конденсаторы, добавляя, что гигант пассивных компонентов начал первый раунд повышения цен в июне 2025 года, а затем в конце октября вновь поднял цены на большие высоковольтные полимерные танталовые конденсаторы (KO-CAP) на 20–30%.

Почему танталовые конденсаторы пользуются высоким спросом

Издание Commercial Times поясняет, что рост цен на танталовые конденсаторы обусловлен не только ростом затрат на первоначальный этап производства, например, на танталовый порошок, но и растущим спросом на серверы ИИ. Эти высококачественные и высокопроизводительные компоненты, которые ранее использовались преимущественно в военных и аэрокосмических приложениях, теперь всё чаще используются в потребительской электронике, в первую очередь в Apple, отмечается в отчёте. В нём также отмечается, что последний всплеск спроса обусловлен их интеграцией в серверы на базе ASIC, что вызвало новую волну спроса.

Примечательно, что в отчёте отмечается, что как серверы на базе Nvidia GB300, так и серверы на базе ASIC были отмечены отраслью за использование танталовых конденсаторов — в этой области пока отсутствуют известные японские и корейские производители пассивных компонентов.

Так что можем готовиться к новой волне повсеместного роста цен на танталовые конденсаторы.

А что в России?

В России тоже есть производство танталовых конденсаторов, например, Элеконд, Удмуртия. Компания инвестировала 400 млн рублей в новый цех по выпуску танталовых конденсаторов.

Россия исторически импортировала около 50 тонн тантала в год, в основном из Казахстана, Китая и Эстонии. Понятно, что сейчас не все эти цепочки поставки сохранились, да и в целом лучше меньше зависеть даже от так называемых «дружественных» юрисдикций. Благо в России есть Соликамский магниевый завод, который перерабатывает лопаритовый концентрат с Ловозерского месторождения (Кольский полуостров) в оксид тантала (полного цикла до металла в пока не налажено, завод в основном продает свою продукцию в Казахстан). Есть еще месторождение Зашихтинское в Иркутской области, откуда можно было бы получать тантал (а также ниобий и цирконий), но этот проект требует финансирования.

Можно вспомнить также о том, что Минпромторг в 2023 году объявил тендер на 300 млн рублей на разработку технологии производства танталового порошка "конденсаторного класса", которое планируется создать к 2025 году.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: тантал танталовые конденсаторы электронные компоненты

--