Электронные компоненты: В НовГУ экспериментируют с гираторами, чтобы заменить ими катушки индуктивности

Катушка индуктивности — устройство, которое «запасает» энергию в магнитном поле при прохождении через него электрического тока и противодействует изменению этого тока. Если говорить простыми словами — катушка «хранит» энергию и отдает ее тогда, когда это необходимо. Гиратор преобразует емкостное сопротивление в индуктивное, что позволяет обходиться без катушек.

Как сообщает сайт Наука, в НовГУ создали гиратор - трехслойную структуру: снаружи располагаются магнитострикционные компоненты, а внутри — пьезоэлектрический элемент. Вокруг пластинок намотана катушка индуктивности, а снаружи устройство со всех сторон замыкается магнитопроводами. Такая конструкция в форме тора предотвращает рассеивание магнитного поля, минимизирует потери энергии и помехи для других компонентов схемы.

Не то, чтобы в конструкции удалось обойтись без катушки индуктивности, но заменили объемную катушку плоской, что позволяет говорить об определенной миниатюризации. А эффективность преобразования тока в напряжение и обратно повышает использование "наноструктурированного аморфного" сплава АМАГ. Разработка запатентована, идут ее испытания.

Другие возможные направления развития в области миниатюризации индуктивных элементов - использование MEMS и тонких пленок - здесь уже есть коммерческие решения. Наиболее передовое направление - это использование метаматериалов - здесь пока что ведутся исследования, которые не завершились известными мне коммерческими внедрениями.

теги: "электронные компоненты"

