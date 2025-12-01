Квантовые вычисления: Bauman Octillion - 8-кубитный квантовый процессор Бауманки выведен в открытый доступ

10.12.2025, MForum.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова объявили о расширении функционала первой в России открытой облачной платформы для гибридных квантово-классических вычислений Bauman Octillion.

С 8 декабря в свободный доступ для исследователей и разработчиков выводится новый, более мощный 8-кубитный сверхпроводниковый сопроцессор SnowDrop 8Q. Этот шаг значительно расширяет возможности отечественных ученых и инженеров в области квантовых технологий.

Платформа, работающая по адресу octillion.bmstu.ru, позиционируется как полноценная альтернатива IBM Quantum Platform, доступ к которой для пользователей из России и ряда других стран на сегодня ограничен. Bauman Octillion предоставляет удаленный доступ к реальному «железу» — квантовым сопроцессорам на сверхпроводниковых кубитах.

Гибридный квантово-классический вычислительный комплекс на базе криостата растворения YARANGA,

российских квантовых компонентов, систем управления и полного стека ПО

для облачной платформы BaumanOctillion (Квантум Парк МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Технологическая основа и новые возможности

Ядро платформы - российские разработки: криостаты растворения YARANGA, квантовые электронные компоненты, системы управления и полный стек ПО.

Пользователям доступны:

🔸 Сверхпроводниковый сопроцессор SnowDrop 4Q (4 кубита), работающий в постоянном режиме.

🔸 Новый сопроцессор SnowDrop 8Q (8 кубитов), вычислительное пространство которого - 256 состояний, что в 16 раз больше, чем у 4-кубитной версии. Это открывает путь для тестирования более сложных алгоритмов.

🔸 Высокоточные эмуляторы обоих процессоров.

Ключевая характеристика квантовых устройств, это точность операций (верность).

По заявлению разработчиков, новые чипы демонстрируют высокие показатели: точность однокубитных операций на SnowDrop 8Q достигает 99.927%, двухкубитных — 99.21%, точность считывания — 97.75%. Все параметры пользователи могут проверить самостоятельно через облачный интерфейс.

Практическое применение и амбициозные планы

С момента старта бета-тестирования в июле 2025 года на платформе было запущено уже более 6800 квантовых алгоритмов в рамках 5000 проектов. Пользователи тестируют как классические алгоритмы (Гровера, Бернштейна-Вазирани), так и собственные наработки. Среди решенных задач — проблемы в области материаловедения и оптимизации сейсморазведки для нефтедобычи, имеющие коммерческий потенциал.

«Вычислительная облачная платформа Bauman Octillion — это новый инструмент изучения квантового мира с акцентом на практические применения. Мы последовательно расширяем линейку доступного «железа» — от 4 кубитов к 8 — впервые в российской квантовой индустрии», — отметил ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.



Для работы предусмотрены графический конструктор алгоритмов и API-клиент с поддержкой фреймворков Qiskit и QASM, что упрощает начало работы для новых пользователей.

Разработчики заявляют, что запуск 8-кубитного чипа — это важный этап на пути к созданию «полезных квантовых вычислений». В планах МГТУ и ВНИИА — дальнейшее масштабирование сервиса, расширение пула вычислителей и наращивание мощности сопроцессоров для решения сложнейших прикладных задач.



Фотографии и схемы любезно предоставлены пресс-службой МГТУ им. Н.Э.Баумана

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: квантовые вычисления квантовые компьютеры образование Россия

--