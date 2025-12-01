Квантовые вычисления: Bauman Octillion - 8-кубитный квантовый процессор Бауманки выведен в открытый доступ

MForum.ru
10.12.2025,
МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова объявили о расширении функционала первой в России открытой облачной платформы для гибридных квантово-классических вычислений Bauman Octillion.
С 8 декабря в свободный доступ для исследователей и разработчиков выводится новый, более мощный 8-кубитный сверхпроводниковый сопроцессор SnowDrop 8Q. Этот шаг значительно расширяет возможности отечественных ученых и инженеров в области квантовых технологий.
Платформа, работающая по адресу octillion.bmstu.ru, позиционируется как полноценная альтернатива IBM Quantum Platform, доступ к которой для пользователей из России и ряда других стран на сегодня ограничен. Bauman Octillion предоставляет удаленный доступ к реальному «железу» — квантовым сопроцессорам на сверхпроводниковых кубитах.
Гибридный квантово-классический вычислительный комплекс на базе криостата растворения YARANGA,
российских квантовых компонентов, систем управления и полного стека ПО
для облачной платформы BaumanOctillion (Квантум Парк МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Технологическая основа и новые возможности
Ядро платформы - российские разработки: криостаты растворения YARANGA, квантовые электронные компоненты, системы управления и полный стек ПО.
Пользователям доступны:
🔸 Сверхпроводниковый сопроцессор SnowDrop 4Q (4 кубита), работающий в постоянном режиме.
🔸 Новый сопроцессор SnowDrop 8Q (8 кубитов), вычислительное пространство которого - 256 состояний, что в 16 раз больше, чем у 4-кубитной версии. Это открывает путь для тестирования более сложных алгоритмов.
🔸 Высокоточные эмуляторы обоих процессоров.
Ключевая характеристика квантовых устройств, это точность операций (верность).
По заявлению разработчиков, новые чипы демонстрируют высокие показатели: точность однокубитных операций на SnowDrop 8Q достигает 99.927%, двухкубитных — 99.21%, точность считывания — 97.75%. Все параметры пользователи могут проверить самостоятельно через облачный интерфейс.
Практическое применение и амбициозные планы
С момента старта бета-тестирования в июле 2025 года на платформе было запущено уже более 6800 квантовых алгоритмов в рамках 5000 проектов. Пользователи тестируют как классические алгоритмы (Гровера, Бернштейна-Вазирани), так и собственные наработки. Среди решенных задач — проблемы в области материаловедения и оптимизации сейсморазведки для нефтедобычи, имеющие коммерческий потенциал.
«Вычислительная облачная платформа Bauman Octillion — это новый инструмент изучения квантового мира с акцентом на практические применения. Мы последовательно расширяем линейку доступного «железа» — от 4 кубитов к 8 — впервые в российской квантовой индустрии», — отметил ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.
Для работы предусмотрены графический конструктор алгоритмов и API-клиент с поддержкой фреймворков Qiskit и QASM, что упрощает начало работы для новых пользователей.
Разработчики заявляют, что запуск 8-кубитного чипа — это важный этап на пути к созданию «полезных квантовых вычислений». В планах МГТУ и ВНИИА — дальнейшее масштабирование сервиса, расширение пула вычислителей и наращивание мощности сопроцессоров для решения сложнейших прикладных задач.
Фотографии и схемы любезно предоставлены пресс-службой МГТУ им. Н.Э.Баумана
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: квантовые вычисления квантовые компьютеры образование Россия
--
Публикации по теме:
07.12. [Новости компаний] Квантовые компьютеры: В Сингапуре запущен первый коммерческий квантовый компьютер, ориентированный на разработчиков ПО / MForum.ru
30.11. [Новости компаний] Квантовые сети: В Японии планируют создать 600-км сеть связи с квантовым распределением ключей к 2027 году / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] Квантовые компьютеры: Европа наращивает мощности в квантовой гонке: IQM инвестирует в расширение производства в Финляндии / MForum.ru
24.10. [Новости компаний] Квантовые компьютеры: IBM заявляет, что ключевой алгоритм квантовых вычислений может работать на обычных чипах AMD / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru