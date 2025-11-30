Квантовые сети: В Японии планируют создать 600-км сеть связи с квантовым распределением ключей к 2027 году

30.11.2025, MForum.ru

В гонке технологий безопасности Япония делает значительный шаг вперед, планируя к 2027 году построить междугородную сеть связи с квантовым распределением ключей (QKD) протяженностью 600 км. Магистраль соединит Токио, Нагою и Осаку, обеспечив защищенную передачу данных для финансового и медицинского секторов. К 2030 году страна намерена создать собственный стандарт квантовой связи.

Проект реализуется совместно с технологическими гигантами Toshiba и NEC. Сеть будет использовать технологию QKD, где ключи шифрования передаются с помощью квантовых состояний фотонов. Попытка перехвата изменит состояние фотонов и будет обнаружена. Через каждые 150 км будут расположены ретрансляционные пункты.

Глобальный контекст

Инициатива Японии — часть общемирового тренда. Страны активно развивают квантовые коммуникации, чтобы защитить критическую инфраструктуру от угроз, которые несут будущие квантовые компьютеры. Ожидается, что через 7-15 лет машины мощностью в 10 тысяч кубит и более смогут взломать существующие системы шифрования.

Китай многие считают лидером в этой области. В стране уже действует коммерческая оптоволоконная сеть QKD между Пекином и Шанхаем, к которой подключено 150 организаций. Кроме того, Китай активно развивает спутниковую группировку с поддержкой передачи данных на основе QKD. В 2024 году спутник "Цзинань-1" установил мировой рекорд, обеспечив квантовую связь на расстоянии свыше 12 900 км между наземными станциями в Китае и Южной Африке. К 2027 году Китай планирует запустить сверхзащищенную глобальную связь.

ЕС запустил Квантовую стратегию с амбициозной целью к 2030 году стать мировым лидером в этой области (не факт, что она будет достигнута). В рамках инициативы EuroQCI 26 государств-членов развертывают национальные наземные сети, которые будут интегрированы с защищенным спутником связи, запуск которого запланирован на 2026 год.

В августе 2024 года сингапурская компания Singtel запустила первую в Юго-Восточной Азии коммерческую квантово-безопасную сеть NQSN+. В США уже построена коммерческая оптоволоконная сеть, соединяющая Бостон, Нью-Йорк и Вашингтон.

Россия также активно развивает это направление. Ключевым игроком выступает ОАО РЖД, отвечающее за развитие направления "Квантовые коммуникации".

Магистральная сеть РЖД. К концу 2024 года компания создала одну из крупнейших в Европе сетей с квантовым распределением сетей общей протяженностью 7012 км. Она соединяет несколько городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург. К 2030 году ее планируется расширить до более чем 15 000 км.

Важным этапом становится коммерциализация технологии. Уже в 2026 году РЖД планирует начать оказывать услуги квантовой защиты связи внешним клиентам из финансового сектора, ЦОДов, промышленности и ТЭКа.

Развитие ведется в рамках утвержденной правительством дорожной карты и национального проекта "Экономика данных".

Гонка квантовых коммуникаций набирает обороты, и в ближайшие годы стоит ожидать новых прорывов как в наземной, так и в спутниковой связи, которые определят ландшафт глобальной безопасности на десятилетия вперед.

