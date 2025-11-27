Вычислительная техника: Европа наращивает мощности в квантовой гонке: IQM инвестирует в расширение производства в Финляндии

27.11.2025, MForum.ru

Европейская компания IQM Quantum Computers, работающая в области квантовых вычислений, объявила 26 ноября 2025 года о масштабных инвестициях в размере более 40 млн евро в расширение своей производственной площадки в Финляндии. Этот шаг направлен на удвоение производственных мощностей и укрепление технологического суверенитета Европы на фоне глобальной конкуренции в передовой области. Об этом рассказывает Reuters.

Расширение производства

Инвестиции будут направлены на расширение существующего комплекса в Эспоо до 8000 квадратных метров.

Основные усовершенствования включают:

Площадь чистых комнат будет увеличена почти вдвое для производства продвинутых квантовых чипов, предназначенных для компьютеров с коррекцией ошибок.

Мощности по сборке систем также удвоятся, за счет новой сборочной линии, что позволит компании выпускать до 30 полноценных квантовых компьютеров в год.

Ожидается, что расширение будет завершено к 1q2026.

Как отметил вице-президент по операциям IQM Паси Кивинен, в результате это станет "одним из самых передовых в мире производственных объектов для квантовых компьютеров, сочетающим сборочные линии и производство чипов"

Что это означает в разрезе геополитики?

Инвестиция укрепляет квантовый производственный цикл в Финляндии и Европе, что соответствует инициативам ЕС, направленным на обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности региона. Насколько это возможно для современной ЕС.

На фоне интенсивной международной конкуренции в сфере квантовых технологий данный шаг позиционируется как способ уменьшить зависимость Европы от неевропейских поставщиков критически важных технологий.

Инвестиция в новые производственные мощности должна ускорить разработку и вывод на рынок масштабируемых квантовых систем с коррекцией ошибок. Со-основатель и генеральный директор IQM Ян Гётц отметил, что усиление возможностей по производству чипов для технологий коррекции ошибок укрепит лидерство компании в области сверхпроводящих квантовых вычислений.

Компания ставит перед собой амбициозные цели по созданию квантовых компьютеров с 1 миллионом кубитов к 2033 году и достижению устойчивой к сбоям (fault-tolerant) квантовой обработки информации к 2030 году.

