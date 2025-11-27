Вычислительная техника: Европа наращивает мощности в квантовой гонке: IQM инвестирует в расширение производства в Финляндии

MForum.ru

Вычислительная техника: Европа наращивает мощности в квантовой гонке: IQM инвестирует в расширение производства в Финляндии

27.11.2025, MForum.ru

Европейская компания IQM Quantum Computers, работающая в области квантовых вычислений, объявила 26 ноября 2025 года о масштабных инвестициях в размере более 40 млн евро в расширение своей производственной площадки в Финляндии. Этот шаг направлен на удвоение производственных мощностей и укрепление технологического суверенитета Европы на фоне глобальной конкуренции в передовой области. Об этом рассказывает Reuters.

Расширение производства

Инвестиции будут направлены на расширение существующего комплекса в Эспоо до 8000 квадратных метров.

Основные усовершенствования включают:

  • Площадь чистых комнат будет увеличена почти вдвое для производства продвинутых квантовых чипов, предназначенных для компьютеров с коррекцией ошибок.
  • Мощности по сборке систем также удвоятся, за счет новой сборочной линии, что позволит компании выпускать до 30 полноценных квантовых компьютеров в год.

Ожидается, что расширение будет завершено к 1q2026.

Как отметил вице-президент по операциям IQM Паси Кивинен, в результате это станет "одним из самых передовых в мире производственных объектов для квантовых компьютеров, сочетающим сборочные линии и производство чипов"

Что это означает в разрезе геополитики?

Инвестиция укрепляет квантовый производственный цикл в Финляндии и Европе, что соответствует инициативам ЕС, направленным на обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности региона. Насколько это возможно для современной ЕС.

На фоне интенсивной международной конкуренции в сфере квантовых технологий данный шаг позиционируется как способ уменьшить зависимость Европы от неевропейских поставщиков критически важных технологий.

Инвестиция в новые производственные мощности должна ускорить разработку и вывод на рынок масштабируемых квантовых систем с коррекцией ошибок. Со-основатель и генеральный директор IQM Ян Гётц отметил, что усиление возможностей по производству чипов для технологий коррекции ошибок укрепит лидерство компании в области сверхпроводящих квантовых вычислений.

Компания ставит перед собой амбициозные цели по созданию квантовых компьютеров с 1 миллионом кубитов к 2033 году и достижению устойчивой к сбоям (fault-tolerant) квантовой обработки информации к 2030 году.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: вычислительная техника квантовые компьютеры Финляндия Европа

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

24.10. [Новости компаний] Квантовые компьютеры: IBM заявляет, что ключевой алгоритм квантовых вычислений может работать на обычных чипах AMD / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков / MForum.ru

05.10. [Краткие новости] Микроэлектроника: Полупроводниковые пленки атомарной толщины могут ускорить компьютеры в миллионы раз / MForum.ru

02.06. [Краткие новости] Тренды: PwC и Российский квантовый центр договорились вместе развивать квантовые системы защиты информации / MForum.ru

04.10. [Новости NEC]  Встречи: NEC в России подвел итоги первого года работы российского предприятия ЗАО "НЭК Инфокоммуникации". Часть 1 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

20.11. [Новинки]  Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: