Вычислительная техника: Европа наращивает мощности в квантовой гонке: IQM инвестирует в расширение производства в Финляндии

27.11.2025,
Европейская компания IQM Quantum Computers, работающая в области квантовых вычислений, объявила 26 ноября 2025 года о масштабных инвестициях в размере более 40 млн евро в расширение своей производственной площадки в Финляндии. Этот шаг направлен на удвоение производственных мощностей и укрепление технологического суверенитета Европы на фоне глобальной конкуренции в передовой области. Об этом рассказывает Reuters.
Расширение производства
Инвестиции будут направлены на расширение существующего комплекса в Эспоо до 8000 квадратных метров.
Основные усовершенствования включают:
Ожидается, что расширение будет завершено к 1q2026.
Как отметил вице-президент по операциям IQM Паси Кивинен, в результате это станет "одним из самых передовых в мире производственных объектов для квантовых компьютеров, сочетающим сборочные линии и производство чипов"
Что это означает в разрезе геополитики?
Инвестиция укрепляет квантовый производственный цикл в Финляндии и Европе, что соответствует инициативам ЕС, направленным на обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности региона. Насколько это возможно для современной ЕС.
На фоне интенсивной международной конкуренции в сфере квантовых технологий данный шаг позиционируется как способ уменьшить зависимость Европы от неевропейских поставщиков критически важных технологий.
Инвестиция в новые производственные мощности должна ускорить разработку и вывод на рынок масштабируемых квантовых систем с коррекцией ошибок. Со-основатель и генеральный директор IQM Ян Гётц отметил, что усиление возможностей по производству чипов для технологий коррекции ошибок укрепит лидерство компании в области сверхпроводящих квантовых вычислений.
Компания ставит перед собой амбициозные цели по созданию квантовых компьютеров с 1 миллионом кубитов к 2033 году и достижению устойчивой к сбоям (fault-tolerant) квантовой обработки информации к 2030 году.
