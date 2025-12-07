Квантовые компьютеры: В Сингапуре запущен первый коммерческий квантовый компьютер, ориентированный на разработчиков ПО

MForum.ru

Квантовые компьютеры: В Сингапуре запущен первый коммерческий квантовый компьютер, ориентированный на разработчиков ПО

07.12.2025, MForum.ru

Компания Horizon Quantum Computing, сингапурский разработчик программного обеспечения для квантовых систем, совершила необычный шаг, собрав и запустив собственный квантовый компьютер. По словам компании, это делает её первой в мире фирмой, специализирующейся исключительно на квантовом ПО, которая владеет и напрямую управляет таким аппаратным комплексом. Система, расположенная в штаб-квартире компании в Сингапуре, уже полностью введена в эксплуатацию.

Задача проекта - ускорить создание практических приложений для таких секторов, как фармацевтика, финансы и разработка новых материалов. В отличие от большинства существующих квантовых компьютеров, используемых в научных исследованиях, новая платформа позиционируется как коммерческая. Это означает, что доступ к её вычислительным ресурсам будет предоставляться сторонним разработчикам и компаниям на коммерческой основе через облачную среду разработки Horizon Quantum под названием Triple Alpha.

Технические особенности и стратегия

Для сборки компьютера Horizon Quantum использовала модульный подход.

  • Компьютер построен на базе сверхпроводниковых кубитов, американской Rigetti Computing.
  • Криогенная платформа для охлаждения процессора до температур, близких к абсолютному нулю, от американской Maybell Quantum.
  • Системы управления и контроля (контроллеры) - Quantum Machines, Израиль.

Точное количество физических кубитов в системе не раскрывается. В целом сейчас заметен тренд на смещения интереса от наращивания количества кубитов к повышению стабильности, качества операций и глубины интеграции с программным стеком.

Суть подхода Horizon Quantum - глубокая интеграция «железа» и софта. Компания считает, что полный контроль над всем стеком технологий — от электроники, управляющей кубитами, до среды разработки для программистов — является кратчайшим путём к созданию полезных квантовых приложений. Спорная философия, когда привычными стали машинно-независимые приложения, которые могут работать на любой вычислительной платформе. Впрочем, вполне нормальный подход для нового направления в вычтехе.

Что это значит для Сингапура

В Сингапуре уже был один квантовый компьютер, но он использовался преимущественно для академических исследований. А теперь будет коммерчески доступный. У Сингапура есть амбиция стать региональным центром развития квантовых технологий, и страна успешно движется в этом направлении.

Ожидается, что в 2026 году еще один игрок, компания Quantinuum, также развернёт в Сингапуре своё коммерческое решение.
Horizon Quantum планирует в первом квартале 2026 года завершить сделку по слиянию и выйти на биржу Nasdaq.

💎 Как можно прокомментировать

Проект Horizon Quantum демонстрирует растущую значимость программного обеспечения и комплексных решений в гонке за квантовыми преимуществами. Успех проекта будет зависеть не только от аппаратных характеристик, но и от способности предоставить разработчикам удобные и эффективные инструменты для решения реальных бизнес-задач.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: квантовые компьютеры Сингапур

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

30.11. [Новости компаний] Квантовые сети: В Японии планируют создать 600-км сеть связи с квантовым распределением ключей к 2027 году / MForum.ru

27.11. [Новости компаний] Вычислительная техника: Европа наращивает мощности в квантовой гонке: IQM инвестирует в расширение производства в Финляндии / MForum.ru

24.10. [Новости компаний] Квантовые компьютеры: IBM заявляет, что ключевой алгоритм квантовых вычислений может работать на обычных чипах AMD / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков / MForum.ru

05.10. [Краткие новости] Микроэлектроника: Полупроводниковые пленки атомарной толщины могут ускорить компьютеры в миллионы раз / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: