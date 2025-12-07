Квантовые компьютеры: В Сингапуре запущен первый коммерческий квантовый компьютер, ориентированный на разработчиков ПО

MForum.ru
Компания Horizon Quantum Computing, сингапурский разработчик программного обеспечения для квантовых систем, совершила необычный шаг, собрав и запустив собственный квантовый компьютер. По словам компании, это делает её первой в мире фирмой, специализирующейся исключительно на квантовом ПО, которая владеет и напрямую управляет таким аппаратным комплексом. Система, расположенная в штаб-квартире компании в Сингапуре, уже полностью введена в эксплуатацию.
Задача проекта - ускорить создание практических приложений для таких секторов, как фармацевтика, финансы и разработка новых материалов. В отличие от большинства существующих квантовых компьютеров, используемых в научных исследованиях, новая платформа позиционируется как коммерческая. Это означает, что доступ к её вычислительным ресурсам будет предоставляться сторонним разработчикам и компаниям на коммерческой основе через облачную среду разработки Horizon Quantum под названием Triple Alpha.
Технические особенности и стратегия
Для сборки компьютера Horizon Quantum использовала модульный подход.
Точное количество физических кубитов в системе не раскрывается. В целом сейчас заметен тренд на смещения интереса от наращивания количества кубитов к повышению стабильности, качества операций и глубины интеграции с программным стеком.
Суть подхода Horizon Quantum - глубокая интеграция «железа» и софта. Компания считает, что полный контроль над всем стеком технологий — от электроники, управляющей кубитами, до среды разработки для программистов — является кратчайшим путём к созданию полезных квантовых приложений. Спорная философия, когда привычными стали машинно-независимые приложения, которые могут работать на любой вычислительной платформе. Впрочем, вполне нормальный подход для нового направления в вычтехе.
Что это значит для Сингапура
В Сингапуре уже был один квантовый компьютер, но он использовался преимущественно для академических исследований. А теперь будет коммерчески доступный. У Сингапура есть амбиция стать региональным центром развития квантовых технологий, и страна успешно движется в этом направлении.
Ожидается, что в 2026 году еще один игрок, компания Quantinuum, также развернёт в Сингапуре своё коммерческое решение.
Horizon Quantum планирует в первом квартале 2026 года завершить сделку по слиянию и выйти на биржу Nasdaq.
💎 Как можно прокомментировать
Проект Horizon Quantum демонстрирует растущую значимость программного обеспечения и комплексных решений в гонке за квантовыми преимуществами. Успех проекта будет зависеть не только от аппаратных характеристик, но и от способности предоставить разработчикам удобные и эффективные инструменты для решения реальных бизнес-задач.
