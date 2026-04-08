Микроэлектроника: И Пакистан туда же, $17 млн на подготовку инженеров в области полупроводниковой индустрии

MForum.ru
08.04.2026,
На фоне стремительного развития глобального рынка микроэлектроники Пакистан запускает масштабную Национальную программу развития человеческого капитала в сфере полупроводников. Правительство выделило 4,8 млрд пакистанских рупий (около $17,2 млн) на создание образовательной инфраструктуры и подготовку кадров.
Первый этап программы (NSHRDP Phase-I) реализуется Советом по экспорту программного обеспечения Пакистана (PSEB) под патронажем премьер-министра Шахбаза Шарифа. В программе участвуют 9 ведущих университетов страны. В партнёрстве с академическими и отраслевыми стейкхолдерами планируется подготовить более 7200 инженеров по направлениям разработки и верификации чипов - навыкам, востребованным на мировом рынке. Четырёхмесячное обучение стартует в мае 2026 года.
В стране (вынужденно?) исповедуется модель фаблесс-производства. Создание собственной инфраструктуры - дело слишком дорогое для стран со сравнительно небольшим населением. Первые пилотные проекты запущены в Национальном университете наук и технологий (NUST) с бюджетом 34 млн рупий.
В тени Индии
Программа подготовки кадров в Пакистане стартует на фоне беспрецедентной активности Индии, которая стремится занять место среди мировых лидеров полупроводниковой индустрии.
Индийский рынок микрочипов к 2026 году может достичь $63 млрд. Правительство одобрило строительство 3 заводов с общим бюджетом $15,2 млрд и готовит запуск нового фонда поддержки на $10,8 млрд. Американская Micron уже открыла в Индии первый завод по упаковке и тестированию чипов с инвестициями $2,75 млрд, а Tata строит фабрику в Дхолере с бюджетом $11 млрд, которая создаст более 20 тысяч рабочих мест. К 2032 году Индия намерена догнать мировых лидеров (Тайвань, Южную Корею, США) по уровню производства.
Прямое сравнение бюджетов ($17 млн против $10+ млрд) показывает: Пакистан не пытается конкурировать с Индией в производственных мощностях. Вместо этого страна (вынужденно?) выбирает стратегию интеграции в глобальную цепочку создания стоимости, делая ставку на подготовку кадров для международного рынка. Спрос на полупроводниковых инженеров огромен: Китай, США, страны Персидского залива и Европа испытывают острую нехватку квалифицированных кадров.
Программа NSHRDP — первый шаг Пакистана к тому, чтобы стать не просто поставщиком дешёвой рабочей силы, одним из надежных источников инженеров для мировой микроэлектроники. Вопрос лишь в том, успеет ли страна занять эту нишу, пока другие игроки не перекрыли кислород на рынке талантов.
--
теги: микроэлектроника тренды Пакистан образование подготовка кадров кадры микроэлектроники дефицит кадров кадровый дефицит
--
Публикации по теме:
27.02. Нидерланды стремятся привлечь талантливую молодежь из Южной Кореи с помощью университетской программы
03.11. Новости мирового рынка микроэлектроники в октябре 2018
08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo
08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?
08.04. И Пакистан туда же, $17 млн на подготовку инженеров в области полупроводниковой индустрии
08.04. Минпромторг предлагает возможности заявиться на предоставление субсидий на НИОКР в области средств производства электроники
08.04. Мировой рынок оборудования для чипов взлетел до $135 млрд!
08.04. Операторы башенной инфраструктуры хотят, чтобы регулирование учитывало и их интересы
08.04. МТС в Хакасии запустил проект дистанционного мониторинга электрических сетей в Абакане
08.04. МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка
08.04. Intel присоединяется к проекту «фабрике мечты» Маска
08.04. Четверть российских компаний переходят к системному внедрению ИИ
08.04. МегаФон в Якутии – покрытие 4G обеспечено еще в пяти сёлах
07.04. Билайн в Челябинской области - надежность связи 4G повышена в микрорайонах Челябинска
07.04. МТС в Пермском крае обеспечил возможность подключения гигабитного домашнего интернета ещё для 5500 семей
06.04. Виртуальный оператор Альфа-Мобайл - охват растет, но точных цифр мало
06.04. Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий