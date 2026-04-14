Мобильная связь: МегаФон в Смоленской области - покрытие LTE расширено дополнительным оборудованием на трассе М-1

14.04.2026,
Как сообщает оператор, инженеры МегаФона модернизировали сеть на участке трассы М-1 «Беларусь» от Смоленска до Сафоново. На базовых станциях у деревень Вышегор и Суетово размещено дополнительное оборудование, поддерживающее высокоскоростную передачу данных на низких частотах. Это позволило распространить сигнал на большие расстояния и увеличить общую протяжённость участка с непрерывным LTE-покрытием до 90 км.
«Мы реагируем на растущий спрос и последовательно работаем над расширением непрерывного LTE-покрытия вдоль магистралей», - отметил директор МегаФона в Смоленской области Константин Сазонов.
По данным аналитиков оператора, в первом квартале 2026 года транспортный поток между Сафоново и Ярцево вырос на 21% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Жители Смоленской области составляют 18% автомобилистов, почти половина проезжающих - москвичи, остальная треть - жители других регионов. Наибольшим спросом магистраль пользуется летом: к июлю трафик возрастает на 73%.
