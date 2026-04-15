Мобильная связь: МТС в Томской области - зона покрытия LTE расширена новыми базовыми станциями в пригороде Томска

Как сообщает оператор, МТС установил дополнительные базовые станции в поселке Заварзино и деревне Петровский участок Томского района. В результате строительства нового и обновления существующего оборудования зона покрытия сети LTE в населенных пунктах увеличилась в среднем на 50%.

«Мы заранее провели работы по улучшению качества сети, установив новые базовые станции там, где нужно было увеличить зону покрытия и емкость сети», - прокомментировал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В 2025 году МТС обновил базовые станции в диапазоне 900 МГц в поселках Апрель, Предтеченск, Геологов, Ключи, Зональный и в селе Тимирязевское.

