Развитие сетей: МегаФон в Томской области - оператор расширил телеком-инфраструктуру в микрорайонах Томска

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Томской области - оператор расширил телеком-инфраструктуру в микрорайонах Томска

10.12.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске новых базовых станций в микрорайонах Степановка и Кузовлево – в радиус их действия попали более 40 улиц областной столицы, а также садовые товарищества «Сосновка», «Созвездие», «Весна», «Лесовод», «Сельхозработник» и «Виктория».

Новое телеком-оборудование работает сразу в трёх диапазонах и поддерживает стандарты связи LTE и 2G. Такой подход позволяет увеличить ёмкость и покрытие сети, гибко оптимизировать распределение пользователей между станциями, обеспечить стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий с большим числом помещений.

«Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. Например, в Томске объём переданного трафика за год увеличился на 11%, и эта тенденция сохраняется во всём регионе. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли ещё с большим комфортом пользоваться смартфоном в любой точке города», - рассказал директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

Развитие сети в Томске также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Как сообщает оператор по данным своей статистики, 69% звонков совершаются в этом режиме, за год показатели выросли на 12%.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Томская область МегаФон

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

08.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Томской области - модернизация сети проведена на базовых станциях в селах Каргасок и Большая грива / MForum.ru

30.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Томской области - более 5 тысяч жителей получили доступ к 4G/LTE / MForum.ru

18.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Томской области - новые БС появились еще в 7 населенных пунктах области / MForum.ru

20.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Томской области - базовые станции Иртея появились в селах Красный Яр, Батурино и Комсомольск / MForum.ru

07.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Томской области - в рамках УЦН сеть оператора появилась в 8 муниципальных районах / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: