Развитие сетей: МегаФон в Томской области - оператор расширил телеком-инфраструктуру в микрорайонах Томска

10.12.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске новых базовых станций в микрорайонах Степановка и Кузовлево – в радиус их действия попали более 40 улиц областной столицы, а также садовые товарищества «Сосновка», «Созвездие», «Весна», «Лесовод», «Сельхозработник» и «Виктория».

Новое телеком-оборудование работает сразу в трёх диапазонах и поддерживает стандарты связи LTE и 2G. Такой подход позволяет увеличить ёмкость и покрытие сети, гибко оптимизировать распределение пользователей между станциями, обеспечить стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий с большим числом помещений.

«Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. Например, в Томске объём переданного трафика за год увеличился на 11%, и эта тенденция сохраняется во всём регионе. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли ещё с большим комфортом пользоваться смартфоном в любой точке города», - рассказал директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

Развитие сети в Томске также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Как сообщает оператор по данным своей статистики, 69% звонков совершаются в этом режиме, за год показатели выросли на 12%.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Томская область МегаФон

--