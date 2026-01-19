Мобильная связь: МегаФон в Томской области - оператор модернизировал БС в садовом товариществе Спутник

19.01.2026, MForum.ru

Инженеры оператора провели модернизацию БС, которая обслуживает СНТ Спутник в ЗАТО Северск. Спутник находится примерно в получасе пути на машине из Северска. СНТ создано на месте упразднённой в 1959 году деревни Поперечка, от которой и получило свое неофициальное название у жителей. На сегодняшний день дачный массив насчитывает около 4,2 тысяч участков и занимает территорию около 250 гектаров. Это крупнейшее СНТ не только в Томской области, но и в Сибирском Федеральном округе. Основная часть садоводов приезжает сюда в весенне-летний период, но есть и те, кто живет здесь круглогодично.

«В тёплый сезон мы традиционно наблюдаем «дачную миграцию»: с апреля интернет-трафик в Поперечке начинает расти, достигая пиковых значений в августе, а по уровню нагрузки на сеть здесь сопоставима с городской. Только за прошлое лето абоненты «прокачали» более 37 ТБ данных», — отметил директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

В рамках модернизации были задействованы дополнительные частоты, что расширило покрытие и емкость соты. Поддерживается и режим звонков VoLTE, в 2025 году до 71% вызовов проходили в этом режиме, на 7% больше, чем в 2024 году.

