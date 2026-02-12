Мобильная связь: МегаФон в Томской области - проведена модернизация сети в 4-х районах Томска

12.02.2026, MForum.ru

Пресс-служба МегаФон сообщает о технических работах, проведенных в густонаселенных локациях и местах, где особенно востребован абонентский трафик - в Советском, Октябрьском, Ленинском и Кировском районах Томска. В общей сложности, по оценкам компании, изменения затронули более 560 тысяч горожан. Кроме того, проведенный апгрейд телеком-оборудования расширил зону обслуживания технологии VoLTE в Томске.

«Рефарминг помогает более рационально использовать частотный спектр и направлять его на развитие современных стандартов связи. Перераспределение ресурса из 2G и 3G в 4G увеличивает ёмкость сети и повышает её устойчивость в зонах высокой нагрузки. Это второй этап масштабной модернизации инфраструктуры: в прошлом году работы охватили сельские территории и другие города Томской области, а сейчас приоритетом стало развитие сети в областной столице. В общей сложности обновлено более 130 базовых станций в регионе», - пояснил директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон Томская область развитие сетей мобильная связь

© Алексей Бойко, MForum.ru

