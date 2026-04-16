Мобильная связь: МТС в Новосибирской области - связь улучшена в Ленинском районе

16.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС построил и модернизировал телеком-оборудование в Ленинском районе Новосибирска. Работы проведены в районе частного сектора вдоль улиц 1-й и 2-й Портовой, улицы Котовского в районе пересечения с Ватутина, на Большой, Связистов, Титова, на Степной в районе пересечения со Станиславского, а также на площади Маркса.

По данным компании, в результате монтажа новых и обновления действующих объектов выросла ёмкость сети - способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. В часы пик интернет станет стабильнее.

«Благодаря проведённым работам в Ленинском районе выросла ёмкость сети. Теперь в часы пик интернет будет стабильнее», - комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

