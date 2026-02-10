Мобильная связь: МТС в Новосибирской области - оператор ускорил мобильный интернет в «Локомотив-Арене»

10.02.2026, MForum.ru

МТС улучшила мобильную связь в «Локомотив-Арене». За счет обновления оборудования, скорость передачи данных выросла на всей территории арены, включая трибуны, фойе и раздевалки спортсменов, - утверждает пресс-служба компании. Речь идет об оборудовании, установленном внутри сооружения.

«Новосибирск — очень спортивный город и родина многих именитых победителей, в том числе наших волейболистов. В прошлом году наша команда «Локомотив» стала обладателем кубка России. Мы гордимся нашими спортсменами и восхищаемся болельщиками: их верой в команду и поддержкой спортсменов. Поэтому для комфорта спортивных фанатов и наших любимых команд мы ускорили мобильный интернет на арене «Локомотив», а ранее на арене «Сибирь» и стадионе «Спартак», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.





фото: «Локомотив-Арена»

Историко-географическая справка

«Локомотив-Арену» открыли в 2020 году. Это родное поле новосибирской волейбольной команды «Локомотив», а также место проведения концертов. Площадь комплекса - 20 тысяч кв.м, главная арена вмещает 5 тысяч жителей, тренировочная - 600. Это современное сооружение, отвечающее требованиям проведения соревнований с международным участием.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС Новосибирская область развитие сетей мобильная связь

--