Мобильная связь: МТС в Новосибирской области - оператор ускорил мобильный интернет в «Локомотив-Арене»

10.02.2026,
МТС улучшила мобильную связь в «Локомотив-Арене». За счет обновления оборудования, скорость передачи данных выросла на всей территории арены, включая трибуны, фойе и раздевалки спортсменов, - утверждает пресс-служба компании. Речь идет об оборудовании, установленном внутри сооружения.
«Новосибирск — очень спортивный город и родина многих именитых победителей, в том числе наших волейболистов. В прошлом году наша команда «Локомотив» стала обладателем кубка России. Мы гордимся нашими спортсменами и восхищаемся болельщиками: их верой в команду и поддержкой спортсменов. Поэтому для комфорта спортивных фанатов и наших любимых команд мы ускорили мобильный интернет на арене «Локомотив», а ранее на арене «Сибирь» и стадионе «Спартак», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
Историко-географическая справка
«Локомотив-Арену» открыли в 2020 году. Это родное поле новосибирской волейбольной команды «Локомотив», а также место проведения концертов. Площадь комплекса - 20 тысяч кв.м, главная арена вмещает 5 тысяч жителей, тренировочная - 600. Это современное сооружение, отвечающее требованиям проведения соревнований с международным участием.
