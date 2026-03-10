Мобильная связь: МТС в Новосибирской области - мобильный интернет улучшен в Советском районе

MForum.ru
10.03.2026,
МТС улучшил мобильную связь в Советском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и модернизации существующего телеком-оборудования максимально возможная скорость в разных локациях, по данным компании, в среднем увеличилась на 20%.
Инженеры МТС провели работы в разных локациях Советского района. Наиболее значимые улучшения качества связи новосибирцы могут почувствовать на территории центральной больницы СО РАН, в микрорайоне В и Шлюзе. Самый большой прирост средней скорости (35%) можно заметить в Нижней Ельцовке.
теги: мобильная связь развитие сетей МТС Новосибирская область
