Мобильная связь: МТС в Новосибирской области - мобильный интернет улучшен в Советском районе

МТС улучшил мобильную связь в Советском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и модернизации существующего телеком-оборудования максимально возможная скорость в разных локациях, по данным компании, в среднем увеличилась на 20%.

Инженеры МТС провели работы в разных локациях Советского района. Наиболее значимые улучшения качества связи новосибирцы могут почувствовать на территории центральной больницы СО РАН, в микрорайоне В и Шлюзе. Самый большой прирост средней скорости (35%) можно заметить в Нижней Ельцовке.

теги: мобильная связь развитие сетей МТС Новосибирская область

