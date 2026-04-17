Мобильная связь: МегаФон в Республике Коми - покрытие 4G расширено новой базовой станцией на въезде в Усинск

17.04.2026

Как сообщает оператор, МегаФон построил базовую станцию на въезде в Усинск - в месте схождения дорог из аэропорта, дачных участков и поселка Парма. По данным компании, скорость мобильного интернета в зоне действия станции достигает 40 Мбит/с. Вместе с 4G появилась голосовая связь по технологии VoLTE.

Высокоскоростной интернет охватил садовые товарищества «Коммунальник», «Тампонажник», «Победа» и «Сигнал».

«В промышленном Усинске стабильная связь критически важна как для работы предприятий, так и для удобства жителей. Мы закрыли пробел на участке между городом и аэропортом. На четырех дачных массивах интернет появился впервые», - отметил Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми.

В 2025 году оператор провел модернизацию оборудования и ускорил интернет до 30-60 Мбит/с в Усинске, Парме, Верхнеколвинске, Возее, Колве и Усть-Усе.

--

теги: телеком мобильная связь республика Коми республика МегаФон развитие сетей

--