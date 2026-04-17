Мобильная связь: МегаФон в Республике Коми - покрытие 4G расширено новой базовой станцией на въезде в Усинск

17.04.2026,
Как сообщает оператор, МегаФон построил базовую станцию на въезде в Усинск - в месте схождения дорог из аэропорта, дачных участков и поселка Парма. По данным компании, скорость мобильного интернета в зоне действия станции достигает 40 Мбит/с. Вместе с 4G появилась голосовая связь по технологии VoLTE.
Высокоскоростной интернет охватил садовые товарищества «Коммунальник», «Тампонажник», «Победа» и «Сигнал».
«В промышленном Усинске стабильная связь критически важна как для работы предприятий, так и для удобства жителей. Мы закрыли пробел на участке между городом и аэропортом. На четырех дачных массивах интернет появился впервые», - отметил Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми.
В 2025 году оператор провел модернизацию оборудования и ускорил интернет до 30-60 Мбит/с в Усинске, Парме, Верхнеколвинске, Возее, Колве и Усть-Усе.
теги: телеком мобильная связь республика Коми республика МегаФон развитие сетей
Публикации по теме:
15.12. МТС в Забайкалье - сеть 4G/LTE в селе Хохотуй стала поддерживать более высокие скорости доступа к мобильному интернету
21.08. Билайн в республике Коми - еще 21 населенный пункт получил LTE
18.02. МТС развернула мобильную сеть на антарктических станциях Мирный и Восток
09.12. МегаФон в Кировской области - еще 13 поселений области впервые получили связь и мобильный интернет
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
03.07. МегаФон в Кировской области - еще 13 небольших населенных пунктов до конца 2024 года получат LTE
05.06. МегаФон и Республика Коми усилят сотрудничество в области цифровизации региона
02.03. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России
28.11. Мобильный интернет от ВымпелКом появился в селе Мутный Материк
17.03. Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе
12.03. Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40
01.09. МегаФон утверждает, что LTE сети запущены компанией во всех 83 российских регионах
17.08. Казань - брал. Tele2 добавила еще три региона на карту покрытия 4G/LTE
22.12. МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing
26.09. . Подборка новостей за 26 сентября 2014 года
23.09. . Подборка новостей за 23 сентября 2014 года
18.08. . Подборка новостей 18 августа 2014 года
16.09. Почта России расширяет географию продаж мобильных телефонов
04.12. Коми республика
09.07. «Ростелеком» завершил создание новой кольцевой структуры сети в северо-западном регионе
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
20.04. Китайские лидары научили различать цвета
20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?
20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1
20.04. И вновь об IMEI
20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию
19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"
19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов
18.04. Узбекистан и ZTE укрепляют стратегическое партнерство для ускорения цифровой трансформации
17.04. Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы
17.04. Yadro запускает приём заявок на оплачиваемую летнюю стажировку «Импульс 2026»
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300