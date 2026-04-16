Мобильная связь: МегаФон в Сахалинской области - связь улучшена рефармингом в Холмске, Корсакове, Горнозаводске и Соловьевке

16.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, инженеры МегаФона завершили очередной этап рефарминга в Сахалинской области. Специалисты перевели частоты, ранее использовавшиеся в сетях 3G, в стандарт LTE.

По данным компании, после проведенных работ средняя скорость передачи данных в этих населенных пунктах превысила 40 Мбит/с. В Холмске частоты перераспределены на базовых станциях по улицам Киевская, Крузенштерна, Ливадных, Советской. В Корсакове улучшения затронули район смотровой площадки с видом на морскую бухту.

«Постоянно пользоваться обновленным 4G смогут более 60 тысяч сахалинцев», - рассказал руководитель технического отдела МегаФона в Сахалинской области Антон Посполит.

В конце 2025 года МегаФон выполнил рефарминг по 75 адресам в Южно-Сахалинске, а также еще в 15 населенных пунктах области, включая Ноглики, Оху, Углегорск, Поронайск. Согласно планам, в 2026 году компания продолжит расширение сети 4G за счет перераспределения существующих частот.

--

теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Сахалинская область

--