Мобильная связь: МегаФон на Сахалине - новые БС появились в селе Яблочное и в ЖК «Уюн парк» в Южно-Сахалинске

11.02.2026,
Жители и гости села Яблочное на берегу Татарского пролива, а также новосёлы в ЖК «Уюн парк» в Южно-Сахалинске могут ощутить улучшения качества услуг мобильной связи и интернет-доступа "МегаФон" после запуска оператором новых базовых станций. Скорость скачивания данных может достигать 70 Мбит/с.
В Яблочном воспользоваться улучшенной мобильной связью смогут не только местные жители, но любители рыбалки и морских прогулок - село считается одним из лучших мест отдыха на Сахалине благодаря чистой воде и мелкому песку. В зону нового 4G-покрытия попадает местная катерная стоянка.
Связь в жилом комплексе «Уюн парк» теперь обеспечивает отдельная базовая станция, что заметно улучшило качество покрытия в новом квартале, окруженном сопками и лесом.
«Строительство новых базовых станций — это вклад в комфорт жителей Сахалинской области. Мы инвестируем в телеком-инфраструктуру, следуем за потребностями пользователей там, где она нужна сегодня — будь то новые жилые кварталы в главном городе региона или небольшое село на морском побережье», — отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела МегаФона в Сахалинской области.
