ИТ: Yadro запускает приём заявок на оплачиваемую летнюю стажировку «Импульс 2026»

17.04.2026, MForum.ru

Программа рассчитана на два месяца - с июля по сентябрь 2026 года. Стажёры будут работать над реальными задачами в командах инженеров, которые создают инфраструктурные ИТ-решения. В этом году открыто более 30 направлений: от разработки на разных языках программирования до бизнес- и продуктовых ролей.

По данным компании, более 85% стажёров остаются в Yadro после окончания программы. Стажировка оплачиваемая, возможны очный, удалённый или смешанный форматы работы.

В 2025 году Yadro стала самой быстрорастущей технологической компанией в рейтинге работодателей hh .ru. А по версии Forbes, бренд Yadro занял 3-е место в рейтинге самых дорогих IT-брендов России.

Заявки на «Импульс 2026» принимаются через сайт компании.

