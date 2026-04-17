ИТ: Yadro запускает приём заявок на оплачиваемую летнюю стажировку «Импульс 2026»

17.04.2026, MForum.ru

Программа рассчитана на два месяца - с июля по сентябрь 2026 года. Стажёры будут работать над реальными задачами в командах инженеров, которые создают инфраструктурные ИТ-решения. В этом году открыто более 30 направлений: от разработки на разных языках программирования до бизнес- и продуктовых ролей.

По данным компании, более 85% стажёров остаются в Yadro после окончания программы. Стажировка оплачиваемая, возможны очный, удалённый или смешанный форматы работы. В 2025 году Yadro стала самой быстрорастущей технологической компанией в рейтинге работодателей hh .ru. А по версии Forbes, бренд Yadro занял 3-е место в рейтинге самых дорогих IT-брендов России. Заявки на «Импульс 2026» принимаются через сайт компании. -- теги: айти работа кадры стажировки --

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

Геоаналитика для HR - новый подход на основе Big Data и AI

МТС поможет НИУ ВШЭ готовить специалистов по машинному обучению

МТС хвастается активным ростом IT-кадров

Словарные статьи, начинающиеся на букву А (кир.)

Словарные статьи, начинающиеся на букву Т (кир.)

Словарные статьи, начинающиеся на букву Ф (кир.)

Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 13 марта по 17 апреля 2009 года

Что случилось в телекоме и IT за 11 января 2009 года