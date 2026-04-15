Интернет: Билайн увеличил пропускную способность для российских видеосервисов

MForum.ru
15.04.2026,
Билайн сообщил о расширении емкости и оптимизации маршрутов доставки трафика для отечественных видеоплатформ - Rutube, VK, «Кинопоиска», «Иви», Okko и других. С начала 2026 года суммарный объем присоединений к этим сервисам достиг 5,5 Тбит/с, тогда как по итогам 2025 года он составлял 4 Тбит/с.
Распределение ресурсов между сервисами соответствует их востребованности: основная потребление приходится на платформы с наибольшим объёмом видеоконтента. В сети оператора они теперь работают с более высокой скоростью и стабильностью.
Как поясняют в компании, улучшение достигнуто за счёт ускоренного развертывания инфраструктуры и превентивного расширения пропускной способности присоединений под растущие объёмы отечественного медиатрафика.
Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:
«Билайн делает ставку на развитие пропускной способности собственной сети и присоединения с держателями ресурсов. Мы заботимся о наших клиентах и делаем всё, чтобы качество доступа к российскому контенту не деградировало, а наоборот - росло. Ключевой приоритет для нас - отказоустойчивость и надежность сети: даже при пиковых нагрузках или внештатных ситуациях соединение должно оставаться стабильным, а сервисы - доступными».
--
теги: интернет передача данных Билайн Вымпелком российские видеосервисы стыки CDN
--
15.04. Билайн увеличил пропускную способность для российских видеосервисов
