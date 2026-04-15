Спутниковые ЦОД: Начало тренда - американский стартап Orbital намерен создать в космосе сеть ИИ-дата-центров

15.04.2026, MForum.ru

На фоне раскручиваемого на планете энергетического кризиса, сдерживающего развитие искусственного интеллекта, американский стартап Orbital Inc. объявил о планах по размещению центров обработки данных (ЦОД) на низкой околоземной орбите (НОО).

Первый тестовый спутник Orbital-1 планируется запустить в апреле 2027 года на ракете SpaceX Falcon 9.

Проект нацелен на принципиальное решение проблем энергопотребления и теплоотвода, которые становятся главным барьером на пути масштабирования вычислительных мощностей для ИИ.

Солнечная энергия и вакуум как ресурсы

Как заявляет компания, Orbital-1 будет оснащён кластером графических процессоров Nvidia. Ключевая задача - проверить способность GPU длительное время функционировать в условиях радиации и микрогравитации, а также отработать технологию «излучающего охлаждения»: отвод тепла в вакуум, заменяющий наземные системы жидкостного охлаждения.

Одновременно компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание полноценной орбитальной группировки для коммерческих ИИ-вычислений. Основой архитектуры должно стать круглосуточное питание от солнечных батарей на высоте около 1930 км, а также организация связи через оптические межспутниковые каналы для создания распределённой вычислительной сети.

Гонка за энергией для ИИ

Основатель и CEO Orbital Euwyn Poon подчеркнул, что прогресс ИИ упирается не в вычислительные мощности, а в ограничения энергосистем: «Экономика дата-центров держится на электричестве и охлаждении, и с каждым годом это становится всё сложнее. На орбите солнечная энергия доступна постоянно, а охлаждение работает принципиально иначе».

По оценкам Poon, при запусках на сверхтяжёлой ракете Starship амортизированная стоимость космической электроэнергии может опуститься ниже $10 за МВт·ч, тогда как на Земле эффективная стоимость с учётом охлаждения составляет $85–140. Впрочем, эти расчеты наверное кто-то готов оспорить, я бы на них не полагался, как на окончательные аргументы.

Деньги под проект выделил фонд a16z Speedrun (Andreessen Horowitz). В Лос-Анджелесе запущен исследовательский центр Factory-1 для серийного производства аппаратов.

Начало тренда!

Проект Orbital - часть быстро формирующегося тренда на перенос экспансии ИИ-вычислений в космос.

SpaceX и xAI также подали в FCC заявку на вывод миллиона спутников для создания орбитальной ИИ-сети суммарной мощностью 100 ГВт, что эквивалентно 20% текущего энергопотребления США. Эта система будет интегрирована с лазерной сетью Starlink.

Axiom Space планирует запуски узлов будущего орбитального дата-центра на, что создаст основу для «облачных» вычислений вне Земли. И разместила на МКС модуль AxODC в сентябре 2025 года.

Google в рамках проекта Suncatcher планирует разместить на высоте 640 км сеть из 80 вычислительных спутников. Запуски прототипов можем ожидать в 2027 году.

От экспериментов к массовой технологии

Мы сейчас находимся в точке перехода от единичных экспериментов к целенаправленному строительству орбитальной вычислительной инфраструктуры. Если тестовая миссия 2027 года подтвердит возможность стабильного выполнения ИИ-задач вне Земли, отрасль получит мощный стимул для перехода к гибридным наземно-космическим вычислениям. Это может снять жёсткие ограничения из-за нехватки электроэнергии и водных ресурсов, позволяя масштабировать ИИ-модели чуть ли не безгранично. ○

