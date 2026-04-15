Спутниковые ЦОД: Начало тренда - американский стартап Orbital намерен создать в космосе сеть ИИ-дата-центров

15.04.2026,
На фоне раскручиваемого на планете энергетического кризиса, сдерживающего развитие искусственного интеллекта, американский стартап Orbital Inc. объявил о планах по размещению центров обработки данных (ЦОД) на низкой околоземной орбите (НОО).
Первый тестовый спутник Orbital-1 планируется запустить в апреле 2027 года на ракете SpaceX Falcon 9.
Проект нацелен на принципиальное решение проблем энергопотребления и теплоотвода, которые становятся главным барьером на пути масштабирования вычислительных мощностей для ИИ.
Солнечная энергия и вакуум как ресурсы
Как заявляет компания, Orbital-1 будет оснащён кластером графических процессоров Nvidia. Ключевая задача - проверить способность GPU длительное время функционировать в условиях радиации и микрогравитации, а также отработать технологию «излучающего охлаждения»: отвод тепла в вакуум, заменяющий наземные системы жидкостного охлаждения.
Одновременно компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание полноценной орбитальной группировки для коммерческих ИИ-вычислений. Основой архитектуры должно стать круглосуточное питание от солнечных батарей на высоте около 1930 км, а также организация связи через оптические межспутниковые каналы для создания распределённой вычислительной сети.
Гонка за энергией для ИИ
Основатель и CEO Orbital Euwyn Poon подчеркнул, что прогресс ИИ упирается не в вычислительные мощности, а в ограничения энергосистем: «Экономика дата-центров держится на электричестве и охлаждении, и с каждым годом это становится всё сложнее. На орбите солнечная энергия доступна постоянно, а охлаждение работает принципиально иначе».
По оценкам Poon, при запусках на сверхтяжёлой ракете Starship амортизированная стоимость космической электроэнергии может опуститься ниже $10 за МВт·ч, тогда как на Земле эффективная стоимость с учётом охлаждения составляет $85–140. Впрочем, эти расчеты наверное кто-то готов оспорить, я бы на них не полагался, как на окончательные аргументы.
Деньги под проект выделил фонд a16z Speedrun (Andreessen Horowitz). В Лос-Анджелесе запущен исследовательский центр Factory-1 для серийного производства аппаратов.
Начало тренда!
Проект Orbital - часть быстро формирующегося тренда на перенос экспансии ИИ-вычислений в космос.
От экспериментов к массовой технологии
Мы сейчас находимся в точке перехода от единичных экспериментов к целенаправленному строительству орбитальной вычислительной инфраструктуры. Если тестовая миссия 2027 года подтвердит возможность стабильного выполнения ИИ-задач вне Земли, отрасль получит мощный стимул для перехода к гибридным наземно-космическим вычислениям. Это может снять жёсткие ограничения из-за нехватки электроэнергии и водных ресурсов, позволяя масштабировать ИИ-модели чуть ли не безгранично. ○
Публикации по теме:
03.02. SpaceX намеревается создать распределенный ИИ на орбитах о 500 до 2000 км
15.04. Билайн увеличил пропускную способность для российских видеосервисов
15.04. Rubetek расширяет производственные мощности в Орле
15.04. МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино
15.04. Начало тренда - американский стартап Orbital намерен создать в космосе сеть ИИ-дата-центров
15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки
15.04. МегаФон в Красноярском крае - покрытие LTE расширено новыми базовыми станциями в Дивногорске и Усть-Мане
15.04. МТС в Томской области - зона покрытия LTE расширена новыми базовыми станциями в пригороде Томска
14.04. Разработчик офисного ПО «Мойофис» нарастил чистый убыток с 1.2 млрд до 4 млрд
14.04. Выход годных по техпроцессу 2нм у Samsung остается на уровне не выше 55%
14.04. Intel выпустила тонкий чиплет с транзисторами из нитрида галлия (GaN)
14.04. Микрон и Ангстрем объединят усилия в подготовке инженерных кадров
14.04. МегаФон в Смоленской области - покрытие LTE расширено дополнительным оборудованием на трассе М-1
14.04. Китайская YMTC строит еще три завода, чтобы удвоить производство чипов памяти
14.04. Компания Yadro представила 5-ю версию Суприм – системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?