Микроэлектроника: TSMC: CoWoS остается основой для крупнейших ИИ-чипов, и CoPoS все ближе

MForum.ru

Микроэлектроника: TSMC: CoWoS остается основой для крупнейших ИИ-чипов, и CoPoS все ближе

17.04.2026, MForum.ru

На квартальной конференции TSMC гендиректор С.С.Вэй подтвердил, что CoWoS останется основной технологией для выпуска наиболее мощных ИИ-ускорителей, несмотря на ряд альтернатив, включая технологию EMIB от Intel. При этом TSMC осваивает сравнительно новую технологию CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate).

CoWoS: рекордное расширение мощностей

В ответ на растущий спрос TSMC ускоряет расширение мощностей CoWoS. Ожидается, что к концу 2026 года месячная мощность достигнет 115 000–140 000 пластин, а к 2027 году вырастет примерно до 170 000 пластин. В строй вводят заводы AP8 P1 и P2 в Тайнане и Цзяи. Мощности CoWoS на ближайшие два года полностью забронированы NVIDIA, AMD и другими заказчиками ASIC, причем NVIDIA обеспечила себе большую часть объемов.

CoPoS: от пилотной линии к массовому производству

Новая технология CoPoS (panel-level packaging) основана на замене традиционных круглых кремниевых подложек на большие прямоугольные панели. Это позволяет обслуживать сверхбольшие чипы с множеством стеков HBM, которые не помещаются в стандартные размеры пластин.

По данным источников, пилотная линия CoPoS TSMC завершила основную установку оборудования в феврале, а полная настройка линии ожидается к июню 2026 года, после чего начнется тестирование. Согласно планам, массовое производство начнется в 2028–2029 годах на заводе AP7 в Цзяи. Ожидается, что технология обеспечит лучшую площадь использования, более высокую производительность на единицу площади и более низкие общие затраты по сравнению с CoWoS, сохраняя при этом производительность и возможности упаковки.

Конкуренция усиливается - EMIB

В условиях дефицита CoWoS Intel активно продвигает свою технологию EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) как альтернативу. EMIB использует локальные кремниевые мосты вместо полноразмерного кремниевого интерпозера, что снижает стоимость - по оценкам, вплоть до нескольких сотен долларов за чип по сравнению с $900–1000 для CoWoS. Intel заявляет, что EMIB уже поддерживает 6-кратный размер фотошаблона (reticle) и нацелена на 8-кратный в 2026 году, тогда как CoWoS-L, как ожидается, достигнет 5,5-кратного размера в 2026 году и 9,5-кратного к 2027 году. По данным Digitimes, Intel добилась значительного прогресса, привлекла крупных клиентов в области ИИ и продолжает расширять свои мощности по мере роста спроса.

Тем не менее C.C. Вэй подчеркнул, что TSMC по-прежнему предлагает самые большие (по площади) в отрасли решения для упаковки и, в сочетании с технологией SoIC (System-on-Integrated-Chips), уверена в предоставлении клиентам наилучших вариантов.

Кратко о технологиях

CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) - базовая 2.5D-технология TSMC. Чипы (GPU, HBM) размещаются бок о бок на кремниевом интерпозере, который затем монтируется на подложку.
Плюсы: высочайшая плотность межсоединений, эталонная производительность, массовое производство.
Минусы: дорого (интерпозер), ограничение по максимальному размеру (круглая пластина), дефицит мощностей.

CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) - «панельная эволюция» CoWoS. Кремниевый интерпозер заменяется большой прямоугольной панелью (площадь как у нескольких пластин).
Плюсы: значительное увеличение допустимого размера чипа, снижение затрат на единицу площади, совместимость с производственными линиями печатных плат.
Минусы: технология еще не готова к массовому производству, требует решения проблем равномерности и коробления.

EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) - альтернатива Intel. Вместо кремниевого слоя в органическую подложку вживляются небольшие кремниевые мосты (bridge dies) только в местах соединения чипов.
Плюсы: значительно дешевле CoWoS (меньше кремния), меньше паразитных параметров, гибкость в компоновке.
Минусы: сложность встраивания мостов, пока меньший опыт массового производства, экосистема вокруг Intel Foundry еще только формируется.

--

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018

20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников

20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ

20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян

20.04. Китайские лидары научили различать цвета

20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?

20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1

20.04. И вновь об IMEI

20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию

19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"

19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов

18.04. Узбекистан и ZTE укрепляют стратегическое партнерство для ускорения цифровой трансформации

17.04. Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы

17.04. Yadro запускает приём заявок на оплачиваемую летнюю стажировку «Импульс 2026»

17.04. Tesla ищет инженеров для Terafab на Тайване

Все статьи >>

Новости

20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски

20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы

20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч

17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD

17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч

16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий

16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K

16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250

15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7

14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий

14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля

14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма

13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий

13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку

13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля

10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара

10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии

10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: