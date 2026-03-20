Микроэлектроника: Intel наращивает мощности в передовой упаковке: EMIB-T бросает вызов CoWoS

20.03.2026, MForum.ru

На фоне острого дефицита мощностей TSMC по технологии CoWoS, Intel ставит на развитие собственных решений в области передовой упаковки чипов.

Компания не только инвестирует в расширение и осовременивание производственных мощностей, но и предлагает заказчикам альтернативную архитектуру EMIB-T, и это заявка на сокращение разрыва с TSMC.

Новые мощности и стратегия

В 2026 году Intel запускает полноценное производство на своем передовом упаковочном комплексе в Малайзии (проект Pelican). Завод, готовность которого достигла 99%, потребовал инвестиций около $7 млрд. Здесь будут развернуты линии для технологий EMIB и Foveros, что позволит обрабатывать чипы для высокопроизводительных вычислений.

Одновременно с этим Intel активизировала производство на мощностях своего партнера Amkor в Южной Корее и продолжает расширять площадку в Рио-Ранчо (США). Это создает географически распределенную цепочку поставок, что необходимо американцам для снижения зависимости от азиатских производителей.

Упаковка EMIB-T

Основное отличие технологии EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) от CoWoS от TSMC - архитектурное. Вместо использования дорогостоящего кремниевого интерпозера размером с чип, Intel встраивает крошечные «кремниевые мосты» только там, где необходимо соединить кристаллы.

EMIB-T дополняют сквозные кремниевые переходы (TSV), что обеспечивает более высокую плотность соединений и эффективную передачу питания. Это позволяет Intel наращивать масштаб системных модулей, поддерживая все большее количество чипов памяти и вычислительных блоков.

По заявлениям компании, текущие возможности EMIB - упаковка модулей в 6 раз больше стандартного блока (ретикла); к 2028 году планируется увеличить этот предел вдвое - до 12 блоков. Для сравнения, от CoWoS-L TSMC ожидается уровень 9,5 крат.

Размеры и будущее упаковки

В рамках стратегии масштабирования Intel планирует увеличить размер подложек для чипов с текущих 100×100 мм до 120×120 мм, что позволит размещать на одной подложке до 12 стеков памяти HBM4. Долгосрочная цель - внедрение подложек 120×180 мм, способных нести до 24 стеков памяти HBM5.

Одновременно компания развивает технологию стеклянных подложек (glass core), которые обеспечивают лучшую "плоскостность" и термостабильность по сравнению с органическими материалами, что критически важно для многочиповых модулей будущего.

Клиенты и экономика

По данным аналитиков Bernstein, себестоимость упаковки с использованием EMIB-T оценивается в «несколько сотен долларов» на чип, тогда как CoWoS для аналогичного по сложности процессора уровня Rubin обходится в $900–1000.

Интерес к технологии уже проявили крупные игроки. Сообщается, что Google (в партнерстве с MediaTek) рассматривает EMIB-T для своих тензорных процессоров (TPU) 2027 года, а компания на M* оценивает возможность использования технологии в ускорителях MTIA.

Риски и вызовы

Основной риск - отсутствие опыта внешнего производства EMIB-T: встраивание кремниевых мостов в органическую подложку создает проблемы с выходом годных изделий из-за несоответствия материалов и механического напряжения. Кроме того, увеличение размеров подложек повышает риск коробления (от англ. warpage).

Тем не менее, в ситуации когда все мощности TSMC выкуплены, а также за счет стремления крупных заказчиков диверсифицировать цепочки поставок, у Intel есть шанс закрепиться на быстрорастущем рынке упаковки ИИ-чипов. Как отмечают аналитики, если компании удастся наладить стабильное массовое производство, передовая упаковка может стать для нее «окном возможностей» в контрактном бизнесе.

✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты

