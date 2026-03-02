Микроэлектроника: TSMC не снижает темпов масштабирования производства

02.03.2026, MForum.ru

Несмотря на затратную для компании экспансию на международных рынках, компания массировано инвестирует и в развертывание новых производств непосредственно на Тайване.

TSMC строит сразу 10 предприятий на острове. Это фабрики для производства полупроводниковых структур на пластинах по техпроцессам 2-нм (в Синьчжу и Гаосюне) и 1.4-нм (в Тайчжуне, 4 завода), а также предприятия по критически важной упаковке CoWoS.

А еще города Тайчжун и Дрезден договорились об углублении сотрудничества в полупроводниковой (и машиностроительных областях). Дрезден - это центр крупнейшего в Европе кластера микроэлектроники, здесь производят треть европейских микросхем (не самых современных, но вполне востребованных на рынке).

Как я понял, стороны договорились о сотрудничестве в области систем очистки воды. И о сотрудничестве в области кадровых вопросов, что бы это не значило. Скорее всего, если это сотрудничество действительно будет организовано, оно будет на пользу обеим сторонам.

